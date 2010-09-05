به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا فولادگر در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با بیان اینکه حجم واگذاری ها در اجرای سیاستهای اصل 44 قابل تقدیر است، افزود : براساس آمار سازمان خصوصی سازی از مجموع واگذاری ها 34 هزار میلیارد درقالب سهام عدالت ، 12 هزار میلیارد برای رد دیون و سازمان بازنشستگی و 21 هزار میلیارد تومان از طریق بورس انجام شده است.

وی اظهارداشت: از 21 هزار میلیارد تومانی که دربورس واگذار شده، 75 درصد به صورت بلوکی و از این میزان نیز 75 درصد به موسسات عمومی غیر دولتی واگذار شده است.

این نماینده مجلس اضافه کرد: این نشان می‌دهد که بخش خصوصی حضور کمرنگی در واگذاری ها دارد و این بخش باید در عرصه مدیریت نیز افزون بر مالکیت وارد شود.

به گفته فولادگر تاکنون 70 هزار میلیارد تومان حجم واگذاری ها بوده که 95 درصد آن در دولتهای نهم و دهم صورت گرفته و سرعت عمل وساختارهایی که این دولت ایجاد کرده قابل تقدیر است.

وی افزود: تاکنون 50 درصد واگذاری ها درقالب سهام عدالت بوده که این موضوع باید محدود شود زیرا براساس قانون اصل 44 سهام عدالت باید 40 درصد سهم کل بازار باشد.

رئیس کمیسیون نظارت بر اجرای اصل 44 مجلس معتقد است تاکنون این سهام به صورت حقیقی به مردم منتقل نشده و تصدی گری دولت همچنان باقی است.

فولادگر گفت: باید به بخش خصوصی فرصت داد و آن را برای خرید و مدیریت شرکت های بزرگ توانمند کرد. وی افزود : سیاست های اصل 44 فقط واگذاری نیست بلکه مهمتر از آن جذب سرمایه بخش خصوصی و تقویت این بخش است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه رتبه خوبی در ایجاد فضای مناسب کسب و کار نداریم، اضافه کرد : 30 درصد درآمد واگذاری ها باید به تعاونی ها اختصاص می یافت اما در سال گذشته که نخستین سال اجرای این قانون بود حتی یک ریال نیز در اختیار تعاونی ها قرار نگرفت.

به گزارش مهر، افزون بر 13 و نیم درصدی که در بورس به بخش خصوصی واگذار شد، 50 درصد کل واگذاری ها نیز به صورت توزیع سهام عدالت بوده است، ضمن اینکه در پنج سال گذشته 70 هزار میلیارد تومان در قالب 330 شرکت واگذار شده است و امسال نیز 224 شرکت تعیین تکلیف شده اند.