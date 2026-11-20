امیر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پایان همکاری روبرتو پیاتزا با تیم ملی والیبال ایران گفت: پیاتزا جزو ۱۰ تا ۱۵ مربی برتر دنیاست و در سطح اول والیبال جهان قرار دارد. او یکی از مربیان بزرگ دنیاست که متأسفانه از دستش دادیم. البته مشغله کاری او زیاد بود و زمانی که می‌توانست برای تیم ملی ایران اختصاص دهد، محدود بود. اگر امکان داشت زمان بیشتری در اختیار تیم ملی قرار دهد، شرایط بسیار خوبی رقم می‌خورد. به اعتقاد من، فدراسیون باید پیش از انتخاب او، تمام این مسائل و برنامه‌های کاری‌اش را بررسی می‌کرد.

وی ادامه داد: ما دو سال تیم ملی را در اختیار پیاتزا قرار دادیم. او با تفکرات خودش جوان‌گرایی کرد و گروهی از بازیکنان را به تیم ملی آورد و پرورش داد. حالا اگر بخواهیم مربی دیگری انتخاب کنیم، کار سختی پیش رو خواهیم داشت؛ چراکه بازیکنان باید دوباره با تفکرات و شیوه کاری سرمربی جدید هماهنگ شوند. پیاتزا شناخت خوبی از فرهنگ ما، روحیات بازیکنان، خصوصیات اخلاقی و رفتاری آنها در زمین مسابقه پیدا کرده بود و می‌دانست با هر بازیکن چگونه برخورد کند. این شناخت حاصل شده بود و حالا سرمربی جدید باید دوباره این مسیر را طی کند و به نوعی آزمون و خطا داشته باشد. ممکن است دو سال زمان ببرد و در این مدت والیبال ما باز هم عقب‌گرد داشته باشد.

پاسور سابق تیم ملی والیبال ایران با تأکید بر ضرورت انتخاب یک مربی خارجی تراز اول برای تیم ملی گفت: من خودم مربی ایرانی هستم، اما در شرایط فعلی صلاح نمی‌دانم یک مربی ایرانی هدایت تیم ملی را برعهده بگیرد. با نسلی که اکنون در اختیار داریم و جوانانی که به تیم ملی اضافه شده‌اند، بهتر است یک مربی ایرانی توانمند در کنار سرمربی خارجی حضور داشته باشد و اختیارات بیشتری به او داده شود تا بتواند در مسائل فنی، تاکتیکی و شناخت بازیکنان به سرمربی کمک کند.

حسینی افزود: بهتر است چند مربی ایرانی که درگیر فعالیت باشگاهی نیستند و منافع مستقیمی در انتخاب بازیکنان باشگاه خود ندارند، در کنار سرمربی تیم ملی قرار بگیرند تا اطلاعات دقیق‌تری از بازیکنان در اختیار او بگذارند. در کنار این مجموعه باید یک سرمربی خارجی تراز اول و حتی بالاتر از پیاتزا انتخاب شود. البته جذب چنین مربی‌ با توجه به شرایط فعلی ایران کار آسانی نیست، اما فدراسیون و هیئت‌رئیسه باید تمام جوانب را در نظر بگیرند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا پیاتزا در سال دوم حضورش نتوانست نتایجی مشابه سال نخست کسب کند، تصریح کرد: نباید تمام تقصیرها را گردن پیاتزا بیندازیم. باید شرایطی را که تیم ملی در سال دوم با آن مواجه بود نیز در نظر بگیریم. آن سال با جنگ همراه شد، لیگ برتر نیمه‌کاره ماند و بازیکنان نیز دیرتر از موعد مقرر تمرینات خود را آغاز کردند. شرایط برگزاری اردوها و آماده‌سازی تیم بسیار سخت بود و از نظر روحی و روانی هم وضعیت مناسبی نداشتیم.

پاسور سابق تیم ملی خاطرنشان کرد: در گذشته بیشتر بازیکنان در لیگ ایران بازی می‌کردند و کنار یکدیگر بودند، اما اکنون هر بازیکن در یک کشور و باشگاه متفاوت حضور دارد. برخی بازیکنان تنها دو یا سه روز یا نهایتاً یک هفته در کنار تیم ملی تمرین می‌کنند و سپس راهی مسابقات می‌شوند. بنابراین باید همه این شرایط را در ارزیابی عملکرد تیم ملی در نظر بگیریم.

حسینی با اشاره به تأثیر پیاتزا در تغییر نسل والیبال ایران گفت: او نسل جدیدی را به والیبال ایران معرفی کرد و بازیکنان جوانی را به تیم ملی آورد که برای هماهنگی و رسیدن به شرایط مطلوب در مسابقات بین‌المللی به زمان نیاز داشتند. به اعتقاد من، پیاتزا کار خودش را انجام داد و تلاش کرد تفکرات و فرهنگ جدیدی را وارد تیم ملی کند و تغییراتی در ویژگی‌های فنی و رفتاری بازیکنان به وجود بیاورد.

وی ادامه داد: امروز می‌بینیم چند بازیکن ایرانی که در لیگ‌های خارجی حضور دارند، عملکرد خوبی از خود به نمایش می‌گذارند. بازیکنانی مثل عرشیا به‌نژاد، اسفندیار، گل‌زاده و چند ملی‌پوش دیگر در تیم‌های خارجی خود خوب بازی می‌کنند و نباید از زحمات پیاتزا در این زمینه چشم‌پوشی کنیم. او تلاش خودش را کرد و تأثیراتی هم در والیبال ایران گذاشت، اما نتوانست زمان بیشتری را در اختیار تیم ملی قرار دهد.

حسینی گفت: البته محدودیت زمانی پیاتزا از ابتدا مشخص بود. وقتی مربی با یک باشگاه قرارداد دارد، طبیعی است که نمی‌تواند آن را رها کند و تمام وقت خود را در اختیار تیم ملی بگذارد. فدراسیون از همان ابتدا می‌دانست مسابقات باشگاهی چه زمانی برگزار می‌شود و باید این موضوع را در زمان انتخاب سرمربی در نظر می‌گرفت.

وی تأکید کرد: ما متأسفانه در استقبال از مربیان خارجی خوب عمل می‌کنیم، اما در بدرقه آنها نه! پیاتزا زحمت خودش را کشید و به اعتقاد من اثرگذاری لازم را هم داشت. حالا اگر به دلیل محدودیت زمانی و مشغله کاری او تصمیم به پایان همکاری گرفته شده این مسئله قابل درک است، اما باید از ابتدا درباره چنین شرایطی فکر می‌کردیم.

پاسور سابق تیم ملی درباره انتخاب سرمربی آینده والیبال ایران خاطرنشان کرد: در انتخاب مربی جدید هم باید تمام این مسائل را در نظر بگیریم تا دوباره با همین مشکلات مواجه نشویم. به نظر من، در شرایط فعلی مربی ایرانی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز تیم ملی باشد؛ همان‌طور که در دوره‌ای که عطایی هدایت تیم را برعهده داشت با محدودیت‌هایی مواجه شدیم. بنابراین باید با بررسی دقیق شرایط، سرمربی مناسبی انتخاب کنیم تا دوباره زمان و فرصت را از دست ندهیم.