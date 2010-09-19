16 هزار مسافر در گلستان اقامت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی ظهر یکشنبه در حاشیه نشست این ستاد افزود: همچنین از تعداد مسافر ورودی در 15 روز اول شهریور ماه، سه هزار و 345 مسافر در هتل های این استان، یک هزار و 246 نفر در میهمانپذیرها و2930 مسافر نیز در کلاس های مدارس این استان اقامت داشته اند.

وی تصریح کرد: همچنین در این ایام 875 نفر در منازل استیجاری و 3 هزار و 150 مسافر در کمپ های موقت این استان و 4952 نفر نیز در چادرهای مسافرتی شخصی سکونت داشتند.



وی خاطرنشان کرد: روز اول شهریورماه امسال بیش از هفت هزار و 823 مسافر وگردشگر داخلی وخارجی از موزه های گرگان و کاخ موزه و برج قابوس گنبد دیدن کردند.



مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان گفت: از این تعداد بازدید کنندگان، دو هزار و 620 نفر از موزه گرگان، هزار و 252 مسافر از کاخ موزه گرگان و سه هزار و 529 نفر نیز از برج قابوس گنبد بازدید کرده اند.



فعالی افزود: آمارگیری ستاد دایمی تسهیلات و نظارت بر سفرهای استان گلستان تا پایان شهریور ماه ادامه دارد.



وی اظهار امیدواری کرد: تا پایان آمارگیری این ستاد شاهد افزایش تعداد بازدید کنندگان از این آثار تاریخی و باستانی و افزایش آمار گردشگران و همچنین توسعه صنعت گردشگری استان باشیم.

وی گفت: در راستای نظارت بر مراکز اقامتی، پذیرایی و دفاتر خدمات مسافرتی استان گلستان در ایام تابستان، در نیمه اول شهریور ماه، 52 بازدید از این اماکن به عمل آمده است.



دبیر ستاد دایمی تسهیلات و نظارت بر سفرهای استان گلستان افزود: طی اقدامات نظارتی بر این اماکن طی 15 روز اول شهریور، 12 بازدید از مراکز اقامتی و 25 بازدید از رستوران ها و مراکز پذیرایی بین راهی و 9 بازدید از دفاتر خدمات مسافرتی و 6 بازدید از مراکز اقامتی موقت این استان شامل کمپ ها، مهمانسراها، منازل استیجاری صورت گرفته است.



فعالی افزود: درطی این بازدیدها 15 تذکر و تشویق به این اماکن ارائه شده که شامل 9 تذکر و سه تشویق و سه اخطار کتبی است.



مدیر کل اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان اظهار امیدواری کرد که با این نظارت ها و سرویس دهی مناسب این اماکن ، خاطره خوشی برای مسافران تابستانی این استان رقم زده شده و رضایت مندی گردشگران حاصل شود.