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۱۲ مهر ۱۳۸۳، ۱۷:۴۰

در پيشاور پاكستان برگزار شد

همايش " مشتركات فقه حنفي و فقه جعفري"

شركت كنندگان در همايش «مشتركات فقه حنفي و فقه جعفري» صبح امروز(يكشنبه) در پيشاور پاكستان بر ضرورت وحدت جهان اسلام در برابر دشمان مشترك به ويژه آمريكاي جنايتكار و صهيونيسم پليد تاكيد ورزيدند.

به گزارش گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر" به نقل از مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، در همايش « مشتركات فقه حنفي و فقه جعفري» كه هيأتي از جمهوري اسلامي ايران به رياست آيت الله سليماني، نماينده مقام معظم رهبري در استان سيستان و بلوچستان نيز حضور داشتند بر لزوم هوشياري امت در برابر توطئه هاي تفرقه انگيز و وحدت در برابر دسيسه هاي دشمنان اسلام اشاره كردند.

گفتني است، جمع كثيري از اساتيد دانشگاهها و مدارس علوم ديني به همراه طلاب و دانشجويان و برخي از وزراي ايالتي كه در اين همايش حضور داشتند، پيرامون عناصر مشترك بين مذهب جعفري و مذهب حنفي در زمينه فقه، كلام و حديث به بحث و بررسي پرداختند.

خاطر نشان مي شود همايش « مشتركات فقه حنفي و فقه جعفري» از سوي مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي با همكاري خانه فرهنگ جمهوري اسلامي ايران به مدت يك روز در پيشاور پاكستان برگزار شد.

کد مطلب 117575

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