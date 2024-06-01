پرسپولیس قهرمان شد + فیلم و جدول پایانی لیگ بیست و سوم

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سی ام و پایانی بیست و سومین دوره رقابت‌های فوتبال لیگ برتر از ساعت ۱۹ امروز شنبه ۱۲ خرداد با برگزاری ۸ دیدار همزمان پیگیری شد و در پایان تیم فوتبال پرسپولیس با برتری یک بر صفر برابر مس رفسنجان عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد.

استقلال که تا بیست و هفتم لیگ برتر صدر جدول را به خود اختصاص داده بود و شانس اول قهرمانی بود، در هفته پایانی با وجود پیروزی برابر پیکان به عنوان نایب قهرمانی رسید.

تیم فوتبال پیکان با شکست برابر استقلال به همراه صنعت نفت به لیگ دسته اول سقوط کرد و تیم های استقلال خوزستان و فولاد با پیروزی در هفته پایانی در لیگ برتر ماندنی شدند.

نتایج دیدارهای هفته پایانی لیگ برتر به شرح زیر است:

* پرسپولیس تهران یک - مس رفسنجان صفر

گل: گئورگی گولسیانی(۸۶)

* پیکان صفر - استقلال تهران ۲

گل: میلاد محمدی(۱۹ و ۲۲)

* استقلال خوزستان ۳ - هوادار تهران یک

گل: امین پورعلی(مدافع هوادار - ۳۲)، حسن شوشتری(۴۶)، ساویو روبرتو(۶۶)، فرزین گروسیان(۵۳ - گل به خودی)

* ملوان بندانزلی یک - آلومینیوم اراک یک

گل: رضا جعفری(۵+۴۵) برای ملوان - امیر نوری(۸۹) برای آلومینیوم

* صنعت نفت آبادان صفر - تراکتور تبریز ۳

گل: سیامک نعمتی(۱۶ و ۵۱) و محمد نادری(۹۰)

* گل گهر سیرجان یک - ذوب آهن اصفهان ۲

گل: اریک بایناما(۲۲) برای گل گهر - محمدجواد محمدی(۵۲)، محمدحسین اسلامی(۷۲) برای ذوب آهن

* سپاهان اصفهان ۴ - شمس آذر قزوین یک

گل: رامین رضاییان(۹ و ۱۸و ۵۷)، علی اصغر اعرابی(۴۰) برای سپاهان - مجتبی فخریان(۸۰) برای شمس آذر

* نساجی مازندران صفر - فولاد خوزستان یک

گل: ساسان انصاری(۸۸)

جدول رده بندی لیگ برتر در پایان فصل بیست و سوم