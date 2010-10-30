مشاوران امور ایثارگران بر اجرای قوانین مربوط به این قشر نظارت کنند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مجتبی رحماندوست ظهر شنبه در نشست با مشاوران امور ایثارگران در دستگاههای اجرایی استان لرستان در سخنانی با تاکید بر ضرورت رفع مشکلات ایثارگران توسط دستگاههای اجرایی، اظهار داشت: مشاوران ایثارگران در دستگاههای اجرایی در راستای تسهیل در ارائه خدمات به ایثارگران گام بردارند.

وی با بیان اینکه مشاوران امور ایثارگران در دستگاهها قصد دخالت در کار دستگاههای اجرایی را ندارند، خاطرنشان کرد: وظیفه مشاوران امور ایثارگران در دستگاههای اجرایی تنها نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران است.

مشاور رئیس جمهور در امور ایثارگران با تاکید بر اینکه ما دنبال جلب ترحم مسئولان دستگاههای اجرایی نسبت به ایثارگران نیستیم، عنوان کرد: این کار با عزت ایثارگران مغایرت دارد.

رحماندوست با اشاره به اینکه کار مشاوران امور ایثارگران اجرای قوانین و مقررات است، بیان داشت: همچنین مشاوران امور ایثارگران در دستگاههای اجرایی هماهنگ کننده کارهای ایثارگران در دستگاههای اجرایی خواهند بود.

وی با تاکید بر حفظ احترام ایثارگران توسط مسئولان دستگاههای اجرایی، یادآور شد: جایگاه و مقام ایثارگران، خانواده شهدا و رزمندگان باید حفظ شود.

فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ترویج داده شود

مشاور رئیس جمهور در امور ایثارگران همچنین با تاکید بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه، خاطرنشان کرد: باید با برنامه ریزیهای بلند مدت فرهنگ ایثار و شهادت را در میان اقشار مختلف جامعه ترویج داد.

رحماندوست با بیان اینکه ایثارگران در هشت سال دفاع مقدس به وظایف خود به خوبی عمل کرده اند و از این امتحان سخت سربلند بیرون آمده اند، عنوان کرد: امروز نوبت مسئولان اجرایی است که پاسخگوی امتحان تکریم ایثارگران باشند.

وی با تاکید بر تداوم ایثارگری در میان رزمندگان، جانبازان و ایثارگران کشور، بیان داشت: امروز نیز این روحیه ایثارگری باید میان ایثارگران و جانبازان تداوم و استمرار داشته باشد.

مشاور رئیس جمهور در امور ایثارگران با بیان اینکه یکی از مهمترین برنامه های ما در کشور بازدید و سرکشی از خانواده شهدا و جانبازان است، یادآور شد: امروز خانواده شهدا و ایثارگران نباید احساس کنند که مورد فراموشی قرار گرفته اند و مسئولان نیز نباید فکر کنند که دیگر وظیفه ای در مقابل آنها ندارند.