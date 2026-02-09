به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین خسروپناه در محفل کرسی تلاوت فاطمی با اشاره به آیات ۶۰ تا ۶۵ سوره انفال، این آیات را تبیینکننده اصول حکمرانی و عوامل ماندگاری انقلاب اسلامی دانست و افزود: در حالی که بسیاری از انقلابها در جهان در مدت کوتاهی دچار انحراف یا شکست شدند، انقلاب اسلامی ایران با وجود دشمنیهای گسترده داخلی و خارجی تداوم یافتهاست.
وی ولایتمداری را نخستین ویژگی انقلاب اسلامی برشمرد و اضافه کرد: انقلاب ایران مبتنی بر رهبری دینی و آموزههای الهی است و دشمن تلاش میکند مردم را به سمت ولایت طاغوت سوق دهد.
وی مردمی بودن انقلاب و شکلگیری «الفت قلوب» میان مردم، جهاد، مقاومت و استقامت، روحیه شهادتطلبی و آمادگی دفاعی را از دیگر ویژگیهای انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: توجه جدی به اصل آمادگی دفاعی که در آیه ۶۰ سوره انفال مورد تأکید قرار گرفته، زمینهساز اقتدار علمی، نظامی و دیپلماسی کشور شدهاست.
خسروپناه با اشاره به پیشرفتهای علمی کشور، تصریح کرد: ایران در ابتدای پیروزی انقلاب جایگاه علمی قابل توجهی نداشت، اما امروز با وجود تحریمها در شمار کشورهای دارای رتبههای برتر علمی قرار دارد و اقتدار هستهای و موشکی کشور نیز در سایه همین پیشرفتهای علمی شکل گرفته است.
وی تاکید کرد: دشمن نمیخواهد ایران قوی شود و علاوه بر جمهوری اسلامی، اصل تمدن و هویت ایرانی را هدف قرار دادهاست؛ از این رو تقویت توان دفاعی در همه عرصهها از جمله اقتصاد و صنعت یک اصل اساسی حکمرانی بهشمار میرود.
نظر شما