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۲۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۵۷

خسروپناه: دشمن نمی‌خواهد ایران قوی شود

خسروپناه: دشمن نمی‌خواهد ایران قوی شود

قم- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: دشمن نمی‌خواهد ایران قوی شود و علاوه بر جمهوری اسلامی، اصل تمدن و هویت ایرانی را هدف قرار داده‌است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین خسروپناه در محفل کرسی تلاوت فاطمی با اشاره به آیات ۶۰ تا ۶۵ سوره انفال، این آیات را تبیین‌کننده اصول حکمرانی و عوامل ماندگاری انقلاب اسلامی دانست و افزود: در حالی که بسیاری از انقلاب‌ها در جهان در مدت کوتاهی دچار انحراف یا شکست شدند، انقلاب اسلامی ایران با وجود دشمنی‌های گسترده داخلی و خارجی تداوم یافته‌است.

وی ولایت‌مداری را نخستین ویژگی انقلاب اسلامی برشمرد و اضافه کرد: انقلاب ایران مبتنی بر رهبری دینی و آموزه‌های الهی است و دشمن تلاش می‌کند مردم را به سمت ولایت طاغوت سوق دهد.

وی مردمی بودن انقلاب و شکل‌گیری «الفت قلوب» میان مردم، جهاد، مقاومت و استقامت، روحیه شهادت‌طلبی و آمادگی دفاعی را از دیگر ویژگی‌های انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: توجه جدی به اصل آمادگی دفاعی که در آیه ۶۰ سوره انفال مورد تأکید قرار گرفته، زمینه‌ساز اقتدار علمی، نظامی و دیپلماسی کشور شده‌است.

خسروپناه با اشاره به پیشرفت‌های علمی کشور، تصریح کرد: ایران در ابتدای پیروزی انقلاب جایگاه علمی قابل توجهی نداشت، اما امروز با وجود تحریم‌ها در شمار کشورهای دارای رتبه‌های برتر علمی قرار دارد و اقتدار هسته‌ای و موشکی کشور نیز در سایه همین پیشرفت‌های علمی شکل گرفته است.

وی تاکید کرد: دشمن نمی‌خواهد ایران قوی شود و علاوه بر جمهوری اسلامی، اصل تمدن و هویت ایرانی را هدف قرار داده‌است؛ از این‌ رو تقویت توان دفاعی در همه عرصه‌ها از جمله اقتصاد و صنعت یک اصل اساسی حکمرانی به‌شمار می‌رود.

کد مطلب 6744161
مهدی بخشی سورکی

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