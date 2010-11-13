به گزارش خبرنگارمهر همزمان با اجرای ویژه برنامه "گلبانگ سربلندی" در تالار وحدت نمایشگاه خوشنویسی و کارگاه‌های آموزشی نقاشی، گرافیک و تصویرسازی نیز در این نهاد برگزار می‌شود.

این نمایشگاه با محوریت ولایت حضرت علی (ع) و با شرکت پنج اثر از خوشنویسانی مانند علی اکبر کاوه، کیخسرو خروش، عبدالله فردی و.. است که در فاصله دو عید قربان و غدیر از 26 آبان تا 4 آذر برپا می‌شود.

همچنین این نمایشگاه شامل بخش ویژه‌ای است که به آثار جلیل رسولی از چهره های ماندگار اختصاص یافته و قرار است در اختتامیه این برنامه از این هنرمند تقدیر شود.

راه ابریشم

از 21 آبان نمایشگاه عکس داریوش کیانی با عنوان "مربع سکوت" در نگارخانه راه ابریشم افتتاح ‌شد. کیانی در این نمایشگاه 15 عکس سیاه و سفید در ابعاد یک متر در یک متر را به نمایش می‌گذارد.

مجموعه مربع سکوت سعی دارد واکنش‌های متفاوت آدم‌های مختلف در مواجهه با محدودیت‌های زندگی را به نمایش بگذارد. در این عکس‌ها، لباس‌ها، به جای افراد نقش بازی می‌کنند.

داریوش کیانی متولد 1350 است و عکاسی را در سال 1371 از انجمن سینمای جوان آغاز کرد. در سال 1372 از اولین ورودی‌های رشته عکاسی در دانشگاه آزاد بود و در سال 1377 فارغ التحصیل شد.

کیانی عکاسی صنعتی و تبلیغاتی را به عنوان حرفه اصلی خود انتخاب کرد. وی عضو هیئت مؤسس و عضو انجمن عکاسان صنعتی و تبلیغاتی ایران است و از سال 1383 در وبلاگ خود در سایت عکاسی به نگارش مطالب در زمینه عکاسی صنعتی و تبلیغاتی مشغول است.

وی در طول فعالیت حرفه‌ای خود ضمن همکاری با نشریات تخصصی عکاسی، چندین کارگاه تخصصی عکاسی برگزار کرده و ضمن شرکت و راهیابی به 20 جشنواره و مسابقه عکاسی، مقام دوم مسابقه عکس صنعت ایران در سال 1382، مقام اول مسابقه عکس ماهشهر در بخش صنعت در سال 1384، مقام اول جشنواره عکس ما می‌توانیم در سال 1386 و مقام دوم جشنواره عکس رادیو در سال 1388 را در کارنامه هنری خود دارد.

عکس‌های کیانی در کتاب کیش پروژه ملی، سازمان منطقه آزاد کیش، 1381 و کتاب Iranian photography now انتشارات Hatje cantz، لندن، 2008 به چاپ رسیده است.

این نمایشگاه تا دوم آذر در نگارخانه راه ابریشم به نشانی خیابان شهید لواسانی (فرمانیه)، جنب فروشگاه شهروند، شماره 103 درحال برگزاری است.



فرهنگسرای ابن سینا

نمایشگاه گروهی عکس لعیا سرابی، علیرضا رنجبرشورابی و مرتضی حیدری با عنوان "اسموتی: آبان" از 20 ابان در فرهنگسرای ابن سینا افتتاح ‌شد.

این نمایشگاه با موضوع انتزاعی و با مجموع 60 عکس در ابعاد 50×70 و 30×45 سانتیمتر به صورت سیاه و سفید و رنگی است که تا 25 آبان از ساعت 13 الی 19 در سالن شماره یک فرهنگسرای ابن سینا ادامه دارد.

عکاسان حاضر در این نمایشگاه عضو انجمن عکاسان نگاه، خانه عکاسان ایران هستند و علاقه‌مندان برای دیدن آثار می‌توانند به فرهنگسرای ابن سینا به نشانی شهرک غرب، خیابان خوردین، خیابان ایران زمین مراجعه کنند.



گنجینه

نمایشگاه عکس سعید شمعدانی شامل 19 عکس با عنوان "نابِ کدر" از 21 آبان در نگارخانه گنجینه افتتاح شد.

سعید شمعدانی متولد 1336 تهران و عضو انجمن عکاسان ایران است. 20 سال است که عکاسی می‌کند و از چند سال قبل آموزش طراحی و نقاشی سیاه قلم را آموزش داده است.

این نمایشگاه تا 27 آبان از ساعت 16 الی 20 در نگارخانه گنجینه به نشانی خیابان بهشتی، خیابان صابونچی، خیابان هویزه، پلاک 172 درحال برگزاری است.



مترو

نمایشگاه صنایع دستی با آثاری از سعادتمند، رحیمی، مرعشی، انصاری و قنبریان در خانه فرهنگ مترو هفت تیر با همکاری شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه و با هدف تقویت هویت ملی و آشنایی هرچه بیشتر شهروندان با صنایع دستی برگزار شده است.

این نمایشگاه شامل آثاری همچون کار روی شیشه، گلیم، زیور آلات دست ساز، کیف های سنتی، نقاشی روی پوست و... است که تا 8 آذرماه ادامه دارد و علاقه‌مندان می‌توانند از ساعت 9 الی 19 از این نمایشگاه بازدید کنند.

