نجات خرس قهوه ای اسیر شده در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، با تلاش چندین ساعته ماموران حفاظت محیط زیست استان قزوین یک قلاده خرس قهوه ای که در روستای کشک دست از توابع رودبار الموت شرقی در قفس خانه باغی گرفتار شده بود نجات یافت.

این خرس که غروب روز گذشته در فنس کشی باغی اسیر و از ناحیه قفسه سینه دچار جراحت شده بود پس از تزریق آمپول بیهوشی و نجات از قفس تحت مداوای کامل کادر دامپزشکی قرار گرفت و پس از مداوای ناحیه صورت در طبیعت رها شد.

شهاب الدین منطقی مدیرکل موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان و دکتر دامپزشک سازمان حفاظت محیط زیست استان که کار مداوا بر روی این خرس را انجام داده است ابراز امیدواری کرداین خرس بتواند سلامت خود را بازیابد و دوباره به آغوش طبیعت بازگردد.

معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین هم در این باره گفت: با تلاش دامپزشکان و محیط بانان منطقه کشک دست الموت از کشته شدن این خرس جلوگیری شد.

کار مراقبت از خرس قهوه ای توسط ماموران اداره کل حفاظت محیط زیست استان همچنان ادامه دارد تا از سلامتی کامل این خرس اظمینان حاصل شود.