ایران آماده ارتقای بدون محدودیت روابط با الجزایر است

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمدرضا رحیمی دوشنبه شب در این مکالمه تلفنی ضمن تبریک عید سعید قربان به دولت و مردم الجزایر با اشاره سفر "احمد اویحیی" نخست وزیر این کشور به ایران و برگزاری اولین کمیسیون عالی مشترک دو کشور در آینده نزدیک، اظهار امیدواری کرد در این سفر راههای ارتقاء همکاریهای دو کشور در تمامی بخش‌ها بویژه در بخش نفت و گاز طراحی شود.



رحیمی با بیان اینکه روابط ایران و الجزایر برادرانه و صمیمانه است از آمادگی همه جانبه و بدون محدودیت جمهوری اسلامی ایران برای ارتقاء روابط و گسترش سطح همکاریها با الجزایر خبر داد.



احمد اویحیی نخست وزیر جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر نیز در این مکالمه تلفنی ضمن تبریک عید سعید قربان به دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران با ابراز خرسندی از اینکه قرار است به ایران سفر کند گفت: دولت الجزایر خواهان بالا بردن سطح روابط خود با ایران است.



وی با اشاره به دیدار اخیر روسای جمهور دو کشور و تاکید آنها بر تشکیل کمیسیون عالی مشترک ایران و الجزایر اظهار امیدواری کرد در این سفر با حضور هیات اقتصادی کشورش، همکاریهای دو کشور در راستای منافع دو ملت و تحقق خواسته‌ها روسای جمهور ایران و الجزایر گسترش یابد.