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۲۵ آبان ۱۳۸۹، ۹:۴۶

رحیمی :

ایران آماده ارتقای بدون محدودیت روابط با الجزایر است

ایران آماده ارتقای بدون محدودیت روابط با الجزایر است

معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران در مکالمه تلفنی با نخست وزیر جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر بر ضرورت گسترش افزایش سطح روابط و توسعه همکاریهای دو کشور تاکید کرد و از آمادگی همه جانبه و بدون محدودیت تهران برای ارتقاء روابط و گسترش سطح همکاریها با الجزیره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمدرضا رحیمی دوشنبه شب در این مکالمه تلفنی ضمن تبریک عید سعید قربان به دولت و مردم الجزایر با اشاره سفر "احمد اویحیی" نخست وزیر این کشور به ایران و برگزاری اولین کمیسیون عالی مشترک دو کشور در آینده نزدیک، اظهار امیدواری کرد در این سفر راههای ارتقاء همکاریهای دو کشور در تمامی بخش‌ها بویژه در بخش نفت و گاز طراحی شود.

رحیمی با بیان اینکه روابط ایران و الجزایر برادرانه و صمیمانه است از آمادگی همه جانبه و بدون محدودیت جمهوری اسلامی ایران برای ارتقاء روابط و گسترش سطح همکاریها با الجزایر خبر داد.

احمد اویحیی نخست وزیر جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر نیز در این مکالمه تلفنی ضمن تبریک عید سعید قربان به دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران با ابراز خرسندی از اینکه قرار است به ایران سفر کند گفت: دولت الجزایر خواهان بالا بردن سطح روابط خود با ایران است.

وی با اشاره به دیدار اخیر روسای جمهور دو کشور و تاکید آنها بر تشکیل کمیسیون عالی مشترک ایران و الجزایر اظهار امیدواری کرد در این سفر با حضور هیات اقتصادی کشورش، همکاریهای دو کشور در راستای منافع دو ملت و تحقق خواسته‌ها روسای جمهور ایران و الجزایر گسترش یابد.

کد مطلب 1192902

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