به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پیش از ظهر دوشنبه در مراسم دریافت استوارنامه «علی عروج» سفیر جدید جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر با اشاره به اینکه سطح فعلی روابط اقتصادی دو کشور هم‌تراز روابط سیاسی ممتاز تهران و الجزیره نیست، افزود: امیدوارم در دوره جدید با تکیه بر روابط قبلی و قلبی دو کشور همه تلاش‌ها برای ارتقای سطح روابط سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی طرفین به کار گرفته شود.

رئیسی با اشاره به مقاومت و ایستادگی درخشان مردم الجزایر در برابر استعمار فرانسه اظهار داشت: استعمارگران هیچ‌گاه روحیه استعماری خود را کنار نگذاشته‌اند و هر بار با رویکردی جدید به دنبال اهداف استعماری خود هستند و البته مردم الجزایر همواره روحیه مقاومت خود را حفظ می‌کنند.

رئیس جمهور با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران برای توسعه روابط با الجزایر اهمیت زیادی قائل است، خطاب به سفیر جدید این کشور گفت: از ابراز علاقه رئیس جمهور الجزایر برای گسترش روابط با ایران قدردانی می‌کنم.

«علی عروج» سفیر جدید جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر نیز در این مراسم با ابلاغ سلام رئیس جمهور کشورش به آیت‌الله رئیسی گفت: باور داریم که سطح فعلی روابط اقتصادی دو کشور هم‌تراز روابط ممتاز سیاسی نیست و همه تلاش خود را به کار خواهم گرفت تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های چشمگیر موجود در دو کشور، سطح مناسبات اقتصادی و تجاری کشورم با ایران را به عنوان یک شریک اقتصادی مهم ارتقا بخشم.

سفیر جدید الجزایر اظهار داشت: می‌خواهم این اطمینان را به شما بدهم مواضع و سیاست‌های اصولی الجزایر از جمله در زمینه حمایت از آرمان فلسطین که برای آن هزینه‌های گزاف نیز پرداخته‌ایم، با قوت ادامه خواهد یافت.