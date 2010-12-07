به گزارش خبرنگار مهر در قم، اباذر جعفری شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به فرارسیدن ایام حزن و اندوه شهادت سید و سالار شهیدان امام حسین (ع) و یاران باوفایش، پاسخگویی به شبهات دینی در دهه محرم را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: بخش اینترنتی مرکز ملی پاسخگویی به سئوالات دینی با هدف تبلیغ و بزرگداشت شعائر دینی و مذهبی در ماه محرم، اقدام به راه‌اندازی اتاق چت با عنوان "نوای نینوا" کرده است.



وی تصریح کرد: فعالیت این اتاق در مسنجر بیلوکس از شب اول ماه محرم آغاز شد و تا پایان دهه محرم ادامه خواهد داشت.



وی تبیین فلسفه و اهمیت نهضت عاشورا و پاسخگویی به شبهات در موضوع محرم و عزادرای و همچنین پرسش و پاسخ در این موضوعات توسط کارشناسان دینی و اساتید مرکز را از مهم‌ترین برنامه‌های اتاق چت نوای نینوا برشمرد و اضافه کرد: در تلاش هستیم که با همکاری اساتید و کاربران اینترنتی، این اتاق را به فضایی معنوی و روشنگر برای کاربران اینترنتی ایجاد کنیم.



مدیر بخش اینترنتی مرکز ملی پاسخگویی به سئوالات دینی یادآور شد: اتاق چت پاسخگویی در غیر از دهه محرم نیز شش شب در هفته، پاسخگوی سئوالات کاربران اینترنتی در زمینه‌‌های ادیان و مکاتب انحرافی، مشاوره، اعتقادی، اخلاقی و قرآنی است و خوشبختانه مورد استقبال کاربران اینترنتی قرار گرفته است.



جعفری در پایان اظهار داشت: مرکز ملی پاسخگویی به سئوالات دینی طی شش ماهه نخست سال جاری به حدود دو میلیون سئوال دینی از سراسر کشور پاسخ داده است.

