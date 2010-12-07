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۱۶ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۰۵

همزمان با آغاز ماه محرم؛

اتاق چت "نوای نینوا" راه‌اندازی شد

اتاق چت "نوای نینوا" راه‌اندازی شد

قم - خبرگزاری مهر: مدیر بخش اینترنتی مرکز ملی پاسخگویی به سئوالات دینی گفت: به منظور پاسخگویی به شبهات دینی در ماه محرم اتاق چت "نوای نینوا" طبق سالهای گذشته از سوی مرکز ملی پاسخگویی به سئوالات دینی راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، اباذر جعفری شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به فرارسیدن ایام حزن و اندوه شهادت سید و سالار شهیدان امام حسین (ع) و یاران باوفایش، پاسخگویی به شبهات دینی در دهه محرم را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: بخش اینترنتی مرکز ملی پاسخگویی به سئوالات دینی با هدف تبلیغ و بزرگداشت شعائر دینی و مذهبی در ماه محرم، اقدام به راه‌اندازی اتاق چت با عنوان "نوای نینوا" کرده است.

وی تصریح کرد: فعالیت این اتاق در مسنجر بیلوکس از شب اول ماه محرم آغاز شد و تا پایان دهه محرم ادامه خواهد داشت.

وی تبیین فلسفه و اهمیت نهضت عاشورا و پاسخگویی به شبهات در موضوع محرم و عزادرای و همچنین پرسش و پاسخ در این موضوعات توسط کارشناسان دینی و اساتید مرکز را از مهم‌ترین برنامه‌های اتاق چت نوای نینوا برشمرد و اضافه کرد: در تلاش هستیم که با همکاری اساتید و کاربران اینترنتی، این اتاق را به فضایی معنوی و روشنگر برای کاربران اینترنتی ایجاد کنیم.

مدیر بخش اینترنتی مرکز ملی پاسخگویی به سئوالات دینی یادآور شد: اتاق چت پاسخگویی در غیر از دهه محرم نیز شش شب در هفته، پاسخگوی سئوالات کاربران اینترنتی در زمینه‌‌های ادیان و مکاتب انحرافی، مشاوره، اعتقادی، اخلاقی و قرآنی است و خوشبختانه مورد استقبال کاربران اینترنتی قرار گرفته است.

جعفری در پایان اظهار داشت: مرکز ملی پاسخگویی به سئوالات دینی طی شش ماهه نخست سال جاری به حدود دو میلیون سئوال دینی از سراسر کشور پاسخ داده است.
 

کد مطلب 1205690

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