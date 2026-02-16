به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد خانبان در نشست خبری قبل از بازی با الغرافه قطر اظهار داشت: همانطور که گفتیم، صعود ما به مرحله بعد قطعی شده است. بازی مهمی پیش رو داریم. احترام زیادی برای تیم الغرافه قائل هستیم. آنها در لیگ داخلی نتایج خوبی گرفتهاند. برد در این دیدار میتواند باعث شود با رقیب مناسبتری در مرحله بعدی روبهرو شویم و مسیر ما برای رسیدن به مراحل بالاتر هموارتر شود.
خانبان درباره عدم حضور دراگان اسکوچیچ در نشست خبری، توضیح داد: مسائلی در این خصوص وجود دارد و در صورت لزوم، باشگاه توضیح خواهد داد.
خانبان در خصوص روند آمادهسازی تراکتور برای این دیدار گفت: بعد از بازی با السد که دیدار خوب و آبرومندانهای بود و حق ما باخت با دو گل نبود، بازتوانی و ریکاوری خوبی داشتیم و برای بازی فردا آماده هستیم. بازی بسیار مهمی است و امیدوارم با نتیجهای خوب، حریف بهتری در مرحله بعدی داشته باشیم.
خانبان درباره مصدومان تراکتور گفت: برای بازی فردا صادق محرمی را در اختیار نداریم و دو بازیکن نیز تحت آزمایشهای پزشکی هستند که بعد از تمرین مشخص میشود میتوانند فردا بازی کنند یا نه.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا علیرغم صعود، با بهترین ترکیب بازی میکنید یا از نفرات ذخیره استفاده خواهید کرد، گفت: همانطور که گفتم، بازی مهم و جدی مقابل الغرافه داریم. فردا با تمام توان و ترکیب اصلی بازی میکنیم. با نهایت تلاش و احترام به لیگ نخبگان بازی خواهیم کرد و برای حفظ جایگاه تیم در جدول تلاش میکنیم.
امیرحسین حسینزاده، مهاجم تیم نیز در این نشست خبری اظهار داشت: اول از همه به تمام خانوادههایی که عزیزانشان را در اتفاقات اخیر کشورمان از دست دادهاند، تسلیت میگویم و همه ما در غمشان شریک هستیم. ما از نظر جدولی صعود کردهایم، اما اینطور نیست که بازی فردا برای ما مهم نباشد. مهم است که در چه جایگاهی از جدول قرار بگیریم و با چه تیمی در دور بعد بازی کنیم. تلاش میکنیم با سه امتیاز از زمین خارج شویم و احترام زیادی برای حریف قائل هستیم.
وی ادامه داد: الغرافه جزو تیمهای برتر لیگ قطر است و نتایج بسیار خوبی کسب کردهاند. امیدوارم بازی خوبی باشد.
حسینزاده درباره تفاوت جایگاه دو تیم در لیگ نخبگان گفت: همانطور که گفتم، الغرافه تیم خوبی است و در لیگ پرستاره قطر جزو تیمهای بالانشین محسوب میشود. بازیهای آسیایی از نظر شرایط و انگیزهها همیشه متفاوت هستند. شاید گاهی ما خوششانس بودهایم و الغرافه بدشانس که اکنون ما در بالای جدول هستیم و آنها نه. اما در حال حاضر در بالای جدول قرار داریم و هر دو تیم باکیفیت هستند. امیدوارم بازی خوبی شاهد باشیم و هر تیمی که شایستهتر است، سه امتیاز را کسب کند.
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