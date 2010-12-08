ایران اسلامی در حال تاسیس یک تمدن دینی است

حجت الاسلام هادی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهر ری، با اشاره به روایتی از امام مهدی(عج) در تبیین جایگاه و نقش حدیث افزود: در حوادث و گرفتاری هایی که برای شما پیش می آید به راویان احادیث ما مراجعه کنید. آنها حجت ما بر شما هستند.

وی تصریح کرد: در راس تمامی روایات، حدیث شریف ثقلین است که از رسول خدا نقل شده که می فرماید: من در حالی شما را ترک می کنم که دو میراث گرانبها برای شما می گذارم، کتاب و عترت. ما در کشور درحال گذار از یک دوران به دوران دیگر هستیم و می توان گفت در حال تاسیس یک تمدن دینی هستیم.

صادقی ادامه داد: دانشکده علوم حدیث در طول فعالیت خود توانسته امر حدیث را که در گذشته نسبت به آن کم‌مهری شده بود و کمتر به زبان روز عرضه شده بود احیا کند.

رئیس دانشکده علوم حدیث اظهار داشت: دانشکده علوم حدیث و موسسه علمی ـ فرهنگی دارالحدیث توانسته با درایت آیت الله محمدی ری شهری این خلا و نیاز را که در گذشته با کم مهری مواجه شده بود احیا کند.

وی با اشاره به این‌که توان علمی و کیفی این دانشکده بسیار خوب و پیشتاز است، تصریح کرد: توفیق ما باید این باشد که بتوانیم در راه نشر معارف دینی و حدیث تاثیرگذار باشیم. لذا فارغ‌التحصیلان این دانشکده تربیت شده‌اند تا بتوانند این ماموریت را در قالب مبلغان و راویان حدیث و هم‌چنین در فعالیت‌های تبلیغی در سازمان‌های مختلف انجام دهند.

صادقی افزود: اصل تأسیس این دانشکده در زمینه علوم حدیث، نوآوری است و در حال حاضر نمونه دیگری از این دانشکده وجود ندارد.

وی درادامه با اشاره به این‌که ما در کشور در حال گذار از یک دوران به دوران دیگر هستیم، افزود: پس از انقلاب اسلامی این گذار شروع شده و ما در حال تاسیس یک تمدن دینی هستیم و احتیاج به معرفت دینی داریم. بر این اساس مجموعه معارفی که تمدن‌سازی می‌کنند عمدتا علوم انسانی هستند که محتاج به اشراق شدن از کتاب و سنت هستند. لذا مجموعه‌ی علوم انسانی ما محتاج به کتاب و سنت می‌باشد که جدای از فکر و ارزش‌های انسانی نیست.

صادقی در پایان با اشاره به وجود شعبه‌هایی از دانشکده علوم حدیث در شهرهای قم و اصفهان تأکید کرد: این دانشکده دست به طراحی رشته‌های جدیدی در حوزه علوم حدیثی زده و تا امروز شانزده رشته مختلف را تأسیس کرده است که برخی در حال برگزاری است و تعدادی از آن‌ها نیز در حال طی مراحل تصویب در مراجع ذیربط است.



