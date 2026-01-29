بارش برف و باران در اردبیل؛ وزش بادهای تند و کاهش دما پیش بینی می شود

حبیب کوهی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از صبح امروز (پنجشنبه 9 بهمن) در بیشتر نواحی مناطق شمالی و مرکزی استان بارش باران و در مناطق جنوبی استان شهرستان های خلخال و کوثر بارش برف رخ داد.

وی افزود: بطوریکه طی 24 ساعت گذشته بیشترین بارش برف ازجنوب استان (شهر خلخال با 14 سانتی متر و روستای لنبر با 24 سانتی متر) به ثبت رسید.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: بر اساس نقشه های هواشناسی از بعداز ظهر امروز ناپایداری های جوی بتدریج تضعیف شده و تنها در مناطق کوهستانی استان بارش خفیف باران و برف احتمال می رود.

کوهی ادامه داد: با خروج این سامانه بارشی از میزان ابرناکی کاسته شده و طی امشب تا صبح فردا، هوای سردی در سطح استان (در مناطق جنوبی و مرکزی استان توام با کاهش محسوس دمای هوا و یخبندان) پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: از فردا (جمعه 10 بهمن) با پایداری نسبی شرایط جوی، آسمان استان غالباً صاف بوده و تا اواسط هفته آینده ضمن افزایش نسبی دمای هوا، پدیده غالب در سطح استان، وزش بادهای تند جنوبی خواهد بود. بطوریکه سرعت وزش باد در بعضی ساعات نسبتاً شدید پیش بینی می شود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: از اثرات مخاطره آمیز این پدیده می توان به رخداد کولاک برف در جاده های مواصلاتی استان بویژه در شهرستان های نیر، سرعین، نمین، کوثر و خلخال اشاره نمود. لذا توصیه می گردد؛ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی در نظر گرفته شود.