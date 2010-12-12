به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رمضان شریف مسئول روابط عمومی و انتشارات سپاه در جلسه هم اندیشی با مسئولان روابط عمومی‌های نواحی سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ، با اشاره به اینکه سپاه بر اساس شرایط زمانی و کارکردهای خاص خود می‌تواند شرایط رسانه ای را به نفع نظام تغییر دهد، اظهار داشت: شرایط کنونی جهانی، نظام را وادار به عکس العمل‌های خاص و به طبع کارکردهای منحصر بفردی می‌کند، که فقط مخصوص سپاه است.

وی با تاکید بر اینکه دشمن به دنبال تبلیغات سوء علیه نظام بوده و این هجمه‌ها را در دو محور ساماندهی کرده است، تصریح کرد: تضعیف جایگاه ولایت، رهبری و روحانیت اولین مولفه‌ای است که دشمن برای حمله به نظام مورد توجه قرارداده است.

شریف افزود: از سال 88 تا کنون و پس از شروع فتنه‌ها، تهاجم بسیار گسترده‌ای به لحاظ حجمی و کیفی علیه رهبری صورت گرفته است و باید گفت میزان هجمه هایی که علیه رهبری از سال گذشته تاکنون صورت گرفته در 21 سالی که حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب بودند، برابری می‌کند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: تبلیغات گسترده علیه رهبر انقلاب نشان می دهد که دشمن تا چه اندازه از جایگاه ولایت که موجب تحول وسیعی در دنیا شده، می هراسد.

مسئول روابط عمومی سپاه، دومین مولفه و محور حمله دشمن به نظام را به دو نهاد سپاه و بسیج دانست و تصریح کرد: بعد از رهبری بطور مشخص، سپاه و بسیج مورد همجه واقع شده‌اند که این موضوع بخاطر کارکرد مناسب این دو نهاد در حفظ و حراست از دستاوردهای انقلاب بوده است.

وی با معرفی سپاه بعنوان نهادی پیشرو و پیشتاز در راستای اهداف انقلاب و اعتراف دوست و دشمن به این حقیقت، افزود: سپاه بعد از دفاع مقدس همواره به عنوان یک نیروی بالنده، نوگرا و حافظ ارکان نظام مطرح بوده است و این نقطه اهمیت این نهاد و تمرکز دشمن نسبت به تحولات و کارکردهای آنها است.

شریف با متفاوت دانستن نبرد در جنگ سخت و جنگ نرم خاطر نشان کرد: در عرصه نبرد سخت کاملا مشخص است که نیروها با ابزار و آلات سخت و تسلیحات نظامی درگیر هستند اما در نبرد نرم و وضعیت جدید جهانی باید یگان های خاص خود را تجهیز و آماده کرد.

وی حضور نیروهای سپاهی در مبارزه با جنگ نرم را در اول راه عنوان کرد و ادامه داد: سپاه باید در افکار عمومی برخلاف دشمن که به دنبال یاس و ناامیدی است، زمینه ساز امید و شادابی باشد زیرا همواره نظام و انقلاب در تعمیق بخشی انقلاب روبه جلو حرکت کرده است.

مسئول روابط عمومی سپاه با مقایسه سرنوشت ارتش بعث عراق پس از پایان جنگ و وضعیت امروز آمریکایی‌ها در افغانستان و عراق با شرایط فعلی نظام اسلامی، تصریح کرد: ارتش بعث عراق پس از پایان دفاع مقدس یا آمریکا پس از حضور در منطقه به چالش کشیده شده اند، اما نظام اسلامی به برکت بیداری اسلامی و حقانیت خود روزبروز در حال گسترش و ارایه الگویی اسلامی در اداره جوامع به جهان است.

وی گسترش انقلاب و عمق نفوذ و حقانیت نظام اسلامی را افتخار سپاهیان و بسیجیان دانست و با اشاره به نقش نسل حاضر در صحنه جنگ نرم اظهار داشت: امروز باید از ابتکارات بدیع در خلق افتخارات بزرگتر استفاده کرد و انتظار نداشت که یک وبلاگ، سایت، روزنامه و ماهواره را بصورت آماده شده در اختیار ما قرار دهند تا با جنگ نرم مبارزه کنیم.

مسئول روابط عمومی سپاه افزود: اراده شهید همت و رفتار همت گونه نیاز امروز نیروهای مدافع انقلاب برای شکوفاسازی استعدادهای درخشان و خلاق است.

شریف در بخش دیگری از سخنان خود با مخاطب قرار دادن مسئولان روابط عمومی نواحی مختلف بسیج تهران بزرگ به آنان توصیه کرد که از استعدادهای بسیار درخشان و خلاقی که در مناطق جغرافیایی تحت مسئولیت آنها وجود دارد به بهترین نحو استفاده کنند.

وی وظیفه مسئولان روابط عمومی نواحی بسیج را ایجاد بسترهای مناسب در حوزه‌های کاری در راستای ارتباط بیشتر با رسانه ها عنوان و خاطرنشان کرد: به هیچ وجه نباید برای نیروهای سپاهی و بسیجی نبود امکانات، عدم توجه مسئولان بالاتر و کمبود تجهیزات، بی توجهی بکار را به دنبال داشته باشد.

شریف در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاح زوایای نگاه به الزامات و ضرورت های صحنه مأموریت گفت: تکیه بر محور معنویت، اتکا به خداوند و تمسک به میراث شهدا و عدم نگاه تجهیز محور، موفقیت و پیشرفت در مسیر اهداف و مأموریت‌های سازمانی را تضمین می‌کند.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت مهارت افزایی و به روز کردن دانش، آگاهی و مهارت خبرنگاران و فعالان روابط عمومی سپاه و بسیج از آمادگی روابط عمومی سپاه برای کمک به رفع خلأها و نیازهای موجود در این عرصه خبر داد.