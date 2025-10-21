به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم صبح سه شنبه در جریان بازدید از دانشکده ملی مهارت دختران شاهرود و در دیدار با مدیران این مجموعه بر اهمیت و توسعه آموزش‌های مهارتی و تقویت زیرساخت‌ها در بازدید از دانشکده ملی مهارت دختران شاهرود تاکید کرد.

وی همچنین بر لزوم رفع موانع موجود برای ارتقا کیفیت آموزش‌های مهارتی و افزایش ظرفیت‌های دانشگاهی اشاره داشت و ابراز کرد: ظرفیت‌های بالقوه استان سمنان و شهرستان شاهرود در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی ضرورت ارتقای مهارت افزایی برای اشتغال زایی را نشان می‌دهد.

نماینده شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی همچنین بیان کرد: مهارت‌آموزی باید به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی توسعه پایدار شهرستان و استان قرار گیرد.

عجم خواستار ارتقای ایمن‌سازی مسیر تردد دانشجویان و همکاری دانشگاه مهارت با شهرداری شاهرود شد.

وی بر ضرورت توسعه آموزش‌های مهارتی تاکید کرد و گفت: نقش این آموزش‌ها در تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد که می‌تواند به محرک توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه تبدیل شود، حیاتی است.