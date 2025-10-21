  1. استانها
ضرورت تقویت زیرساخت‌ها و تجهیزات دانشکده ملی مهارت دختران شاهرود

شاهرود- نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس، بر لزوم تقویت زیرساخت‌ها و تأمین تجهیزات مورد نیاز دانشجویان در دانشکده ملی مهارت دختران شاهرود تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم صبح سه شنبه در جریان بازدید از دانشکده ملی مهارت دختران شاهرود و در دیدار با مدیران این مجموعه بر اهمیت و توسعه آموزش‌های مهارتی و تقویت زیرساخت‌ها در بازدید از دانشکده ملی مهارت دختران شاهرود تاکید کرد.

وی همچنین بر لزوم رفع موانع موجود برای ارتقا کیفیت آموزش‌های مهارتی و افزایش ظرفیت‌های دانشگاهی اشاره داشت و ابراز کرد: ظرفیت‌های بالقوه استان سمنان و شهرستان شاهرود در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی ضرورت ارتقای مهارت افزایی برای اشتغال زایی را نشان می‌دهد.

نماینده شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی همچنین بیان کرد: مهارت‌آموزی باید به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی توسعه پایدار شهرستان و استان قرار گیرد.

عجم خواستار ارتقای ایمن‌سازی مسیر تردد دانشجویان و همکاری دانشگاه مهارت با شهرداری شاهرود شد.

وی بر ضرورت توسعه آموزش‌های مهارتی تاکید کرد و گفت: نقش این آموزش‌ها در تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد که می‌تواند به محرک توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه تبدیل شود، حیاتی است.

