70درصد بوستانهای غرب تهران به کفپوش استاندارد مجهز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ترابی رئیس اداره فضای سبز منطقه 5 با بیان اینکه طرح نصب کفپوش پلاستیکی در بوستان ها و فضای بازی کودکان از سال گذشته در حال اجرا است گفت: در حال حاضر منطقه دارای 140 بوستان است که بیش از75 درصد از این تعداد بوستان با نصب کفپوش ایمنی برای بازی کودکان استاندارد سازی شده است.

وی با اشاره به اینکه به منظور پیشگیری از آسیب دیدگی کودکان این طرح در بوستان های دارای زمین بازی اجرا شد گفت: بوستان های شاهد، بهاره، میثم، اندیشه، کودک، گلین، استقلال، کاج و... با نصب کفپوش استاندارد و ایمن سازی شد.

رئیس اداره فضای سبز ایمن سازی ونصب کفپوش 100 درصد ازبوستان های منطقه را ازبرنامه های پیش بینی شده برشمرد وگفت: نصب مجموعه بازی کودکان استاندارد از جنس فایبر گلاس با کاربرد تقویت خلاقیت از دیگر برنامه های سال جاری است و درحال حاضر 75 درصد از بوستان های منطقه به وسایل بازی کودکان تجهیز شده است.