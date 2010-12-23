ارسال 31 مقاله به همایش ملی نیما شناسی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، عین الله فلاح افزود: پس از اعلام فراخوان 31 مقاله از سراسر کشور به دبیرخانه همایش ارسال شده است.

وی خاطر نشان کرد: 12 مقاله برگزیده همایش در قالب مجموعه ای علمی منتشر خواهد شد تا مورد بهره مندی علاقمندان قرار گیرد.

معاون فرهنگی ارشاد مازندران اظهار داشت: در این همایش شاعران برجسته کشور نیز به شعرخوانی خواهد پرداخت و اشعار طبری نیما در قالب روجا خوانی توسط استاد محمدرضا اسحاقی خوانده خواهد شد.



وی از تلاش های فرمانداری نور و سایر مسئولان شهری برای برپایی این رویداد ملی قدردانی کرد.



حمید رضا عشریه، رئیس اداره فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: این همایش ادبی با جمعی از استادان و محققان زبان و ادبیات فارسی، فرهیختگان، دانشجویان وعلاقمندان به شعر و ادب فارسی برگزار می شود.

وی افزود: در طول برگزاری این رویداد ادبی، شش مقاله به صورت شفاهی به شرکت کنندگان ارائه خواهد شد.



عشریه گفت: همزمان با 13 دی ماه، پنجاه و یکمین سالروز درگذشت نیما یوشیج همایش ملی نیما شناسی در نور برگزار می شود.



علی اسفندیاری یا علی نوری مشهور به نیما یوشیج ۲۱ آبان ۱۲۷۴ خورشیدی در دهکده یوش استان مازندران درگذشت. وی بنیانگذار شعر نو فارسی است.

نیما پوشیج با مجموعه تأثیرگذار افسانه که مانیفست شعر نو فارسی بود، در فضای راکد شعر ایران انقلابی به پا کرد.



نیما آگاهانه تمام بنیاد ها و ساختارهای شعر کهن فارسی را به چالش کشید. شعر نو عنوانی بود که خود نیما بر هنر خویش نهاده بودو در سال ۱۲۷۴هجری خورشیدی در روستای یوش از توابع بخش بلده شهرستان نور به دنیا آمد.



نیما در ۱۳ دی ۳۸ درگذشت و در امامزاده عبدالله تهران به خاک سپرده شد و در سال ۷۲ خورشیدی بنا به وصیت وی پیکر او را به خانه‌اش در یوش منتقل کردند.

