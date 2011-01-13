طرح استعدادیابی توسط هیئت تکواندو در کردستان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، فرزین لطف پوری شامگاه چهارشنبه در مجمع سالانه هیئت تکواندو استان کردستان اظهار داشت: هیئت تکواندو استان کردستان با توجه به همکاری با سازمان آموزش و پرورش سالن های اختصاصی این رشته ورزشی را در ساعات تربیت بدنی مدارس در اختیار آنها قرار می دهد و با این کار زمینه های آشنایی نوجوانان و دانش آموزان با این رشته ورزشی فراهم می شود.

وی خاطرنشان کرد: در این ساعت خاص علاوه بر معلم تربیت بدنی مدارس، مربیان حرفه ای توسط هیئت تکواندو نیز در این سالن های حضور دارند تا ضمن آشنایی دانش آموزان با این رشته ورزشی فنون ابتدایی و اولیه این رشته تکواندو نیز به آنها آموزش داده شود.

رئیس هیئت تکواندو استان کردستان خاطرنشان کرد: در کنار این طرح یکی از برنامه های هیئت در سال جاری و سال های آینده برگزاری مسابقات و دوره های آموزشی در رده سنی خردسالان و کودکان است و به همین دلیل هم از وجود مربیان حرفه ای برای آموزش این سنین استفاده می شود.

لطف پوری جایگاه ورزش تکواندو استان کردستان را با توجه به میزان استعداد جوانان و نوجوانان در سطح کشور مناسب ندانست و گفت: ما باید تلاش کنیم تا ضمن ایجاد زمینه های مناسب فضا را برای رشد و ارتقاء ورزش تکواندو در استان کردستان فراهم کنیم چرا که استعداد ویژه ای در این رشته در استان وجود دارد.

مجمع سالانه هیئت تکواندو استان کردستان با حضور اعضای هیئت رئیسه و جمعی از خبرنگاران رسانه های جمعی در راستای بررسی برنامه های و اقدامات انجام شده در حوزه تکواندو در سال جاری و همچنین برنامه ریزی برای کارهای سال آینده برگزار شد.