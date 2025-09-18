به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد خاکی پیش از ظهر پنجشنبه در مجمع عمومی سالیانه و انتخابات اعضای هیئت رئیسه هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان کردستان، با اشاره به چالش‌های ساختاری این هیئت، بر ضرورت تعامل، هم‌افزایی و رعایت آئین‌نامه‌ها در روند برگزاری مجامع ورزشی تأکید کرد.

وی با قدردانی از حضور مسئولان، قهرمانان، مربیان، داوران، پیشکسوتان و اعضای مجمع، اظهار داشت: تشکیل این مجمع با حضور شما عزیزان نشان از اهمیت این حوزه دارد و جای خوشحالی است که امروز شاهد اهتمام جمعی برای توسعه ورزش پرورش اندام در استان هستیم.

خاکی با اشاره به چالش‌های گذشته در خصوص عدم صدور احکام رسمی برای ریاست هیئت‌ها گفت: یکی از مشکلات اصلی ما در سال گذشته، نداشتن رئیس منتخب با حکم رسمی در هیئت بود که باعث ایجاد اختلال در فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها شد و امیدوارم با برگزاری مجامع طبق آئین‌نامه و انتخاب قانونی اعضا، این مسائل تکرار نشود.

وی تاکید کرد: همه ما باید بپذیریم که اگر وضعیت ورزش استان مطلوب نیست، تقصیر متوجه یک نفر یا یک نهاد خاص نیست، بلکه همگی ما در آن سهم داریم. راه برون‌رفت از این وضعیت، همدلی و تعامل است.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان همچنین ساماندهی هیئت‌های شهرستانی را یکی از اولویت‌های اصلی خود دانست و افزود: اکنون بسیاری از شهرستان‌ها فاقد هیئت دارای حکم رسمی هستند و این موضوع سبب شد که در مجمع امروز نتوانند شرکت کنند و این مسئله با وجود ظرفیت‌ها و قهرمانان فراوان در این شهرستان‌ها، یک آسیب جدی به شمار می‌رود که باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن اصلاح شود.

وی ضمن تاکید بر رعایت آئین‌نامه‌های انتخاباتی گفت: ما باید قانون را ملاک عمل قرار دهیم و در عین حال، از ظرفیت همه دلسوزان و فعالان حوزه استفاده کنیم و حذف افراد منتقد و متخصص راه حل نیست، بلکه باید از آن‌ها به عنوان مشاور بهره گرفت.

خاکی خاطرنشان کرد: برای سال آینده، برنامه‌ریزی داریم که مجامع سالیانه هیئت‌ها در بازه زمانی سه تا چهار ماه ابتدایی سال برگزار شود تا بتوانیم آسیب‌شناسی دقیقی از عملکرد گذشته داشته و راهکارهایی برای آینده تدوین کنیم.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت انسجام و ثبات در ساختار هیئت‌های شهرستانی اظهار کرد: هیئت‌ها باید در تصمیم‌گیری‌های کلان، انسجام لازم را داشته باشند و تصمیم‌های مهم و راهبردی تنها در سایه ثبات مدیریتی قابل اجرا هستند و اگر به دنبال پیشرفت واقعی هستیم، باید نگاه‌مان فراتر از اقدامات کوتاه‌مدت باشد.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات ورزشی و بحث ورودی‌ها، افزود: ورودی مسابقات نباید مانع حضور ورزشکاران مستعد شود. مقایسه استان‌هایی مانند تهران یا کرمان با کردستان منصفانه نیست و شرایط اقتصادی و توان مالی ورزشکاران استان ما متفاوت است و باید در تعیین ورودی‌ها این موضوعات در نظر گرفته شود.

خاکی با اشاره به اینکه برخی از ورزشکاران به دلیل ناتوانی مالی از حضور در مسابقات بازمی‌مانند، خاطرنشان کرد: ورودی بالا ممکن است باعث حذف نفرات اول ما شود و این آسیب بزرگی برای ورزش استان است. در تعیین مبالغ ورودی، لازم است مشورت با هیئت و بررسی شرایط ورزشکاران انجام شود.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی نیز گفت: در استان کردستان بیش از اندازه دوره‌های مربیگری درجه ۳ برگزار شده، در حالی که نیاز به برگزاری دوره‌های ارتقا و دوره‌های تخصصی احساس می‌شود و اگر مربیان ما دانش کافی نداشته باشند، پیشرفتی در سطح باشگاه‌ها نخواهیم داشت.

وی افزود: بازرسی‌های میدانی نشان داده که در بسیاری از باشگاه‌ها، مربی یا مسئول فنی به صورت مستمر حضور ندارد، که این مسئله می‌تواند تبعات سنگینی از نظر ایمنی و قانونی داشته باشد. تاکید می‌کنم که حضور مربی دارای صلاحیت در محل باشگاه الزامی است.

فرزاد خاکی ادامه داد: در برگزاری دوره‌های آموزشی باید ظرفیت‌سنجی دقیقی در سطح شهرستان‌ها انجام شود و چراکه برخی شهرستان‌ها هنوز دوره‌های درجه ۳ را برگزار نکرده‌اند، در حالی که در دیگر شهرستان‌ها اشباع شده‌ایم. و این بی‌تعادلی باید رفع شود.

وی با اشاره به سامانه مبین و مشکلات کددهی دوره‌ها، گفت: در صورتی که دوره‌ها فاقد کد سامانه مبین باشند، کارت مربیگری و گواهی‌نامه صادر نمی‌شود و این موضوع منجر به نارضایتی ورزشکاران خواهد شد. همه موارد از جمله سمینارها و پیش‌نیازها باید طبق ضوابط رعایت شود.

خاکی همچنین خواستار توزیع عادلانه میزبانی مسابقات بین شهرستان‌ها شد و افزود: در سال گذشته، ۷۹ درصد میزبانی‌ها تنها در شهر سنندج انجام شده در حالی که همه شهرستان‌ها ظرفیت میزبانی را دارند و عدالت در توزیع میزبانی‌ها باید یکی از اولویت‌های هیئت استان باشد.

وی با اشاره به آمار ورزشکاران استان کردستان گفت: در سال گذشته، بیش از ۳۸۷۰ نفر عضو بیمه ورزشی بوده‌اند که از این تعداد بیش از ۱۸۰۰ نفر را بانوان تشکیل می‌دادند. این نشان‌دهنده حضور جدی بانوان در ورزش پرورش اندام است و باید در برنامه‌ریزی‌ها به آن توجه ویژه شود.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان در ادامه با انتقاد از تمرکز صرف بر اخذ شهریه و بی‌توجهی به بیمه ورزشی اظهار کرد: متأسفانه بسیاری از باشگاه‌ها فقط به شهریه توجه دارند و بیمه ورزشی را که پشتوانه حقوقی برای ورزشکار است، جدی نمی‌گیرند. این موضوع باید اصلاح شود.

وی با اشاره به فعال‌سازی کمیته تخلفات باشگاه‌ها افزود: نظارت بر باشگاه‌های ورزشی باید تشدید شود و تعرفه‌های باشگاه‌ها بر اساس درجه‌بندی رسمی وزارت ورزش مشخص شده و نباید سالانه چندین‌بار تغییر کند و باشگاه‌هایی که این تعرفه‌ها را رعایت نمی‌کنند، مورد حمایت قرار نخواهند گرفت