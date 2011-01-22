به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام سیدمهدی حسینی صبح شنبه در جمع خبرنگاران، زمان ثبت نام داوطلبان در آزمون ورودی حوزه‌های علمیه خواهران را دوم تا بیست و یکم بهمن‌ماه ذکر کرد و افزود: داوطلبان می‌توانند طی این مدت برای دریافت دفترچه راهنمای ثبت نام حوزه‌های علمیه خواهران به پایگاه اینترنتی ثبت نام مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران به نشانی paziresh.whc.ir و یا دفاتر پستی مراجعه و برای ثبت نام آزمون ورودی دوره سطح دو (کارشناسی) و سطح سه (کارشناسی ارشد) اقدام کنند.



وی با بیان اینکه داوطلبان می‌توانند با مراجعه به مراکز پستی سراسر کشور نسبت به تهیه دفترچه راهنمای پذیرش و کارت ویژه ثبت نام اینترنتی اقدام کنند، اضافه کرد: داوطلبان با انجام این کار می‌توانند از طریق سایت مدیریت سنجش و پذیرش به نشانی paziresh.whc.ir ثبت نام نمایند.



معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون سطح دو را 10 تا 14 اردیبهشت 90 از طریق پایگاه اینترنتی paziresh.whc.ir و زمان برگزاری آزمون کتبی سطح دو را ساعت 10 صبح روز جمعه 16 اردیبهشت90 عنوان کرد.



حجت‌الاسلام حسینی مقاطع تحصیلی حوزه‌های علمیه خواهران را شامل چهار مقطع با عناوین دوره عمومی سطح دو (معادل کارشناسی)، دوره عالی سطح سه (معادل کارشناسی ارشد)، دوره تخصصی سطح چهار (معادل دکتری) و دوره فوق تخصصی اجتهاد (معادل فوق دکتری) دانست و افزود: داوطلبان می‌توانند جهت شرکت در آزمون ورودی مقطع سطح دو حوزه‌های علمیه خواهران اقدام کنند و پس از پایان تحصیلات این مقطع و دریافت مدرک رسمی سطح دو از تمام مزایای علمی و استخدامی فارغ‌التحصیلان دوره کارشناسی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی برخوردار می‌شوند.



وی با اشاره به اینکه هرساله تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها وارد حوزه‌های علمیه می‌شوند، ادامه داد: حافظان کل قرآن کریم یا نهج البلاغه و فارغ‌التحصیلان مراکز آموزش عالی در مقطع کارشناسی و بالاتر از شرکت در آزمون ورودی سطح دو معاف هستند.



معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران شیوه‌های پذیرش داوطلبان در دوره عمومی سطح دو حوزه‌های علمیه خواهران را شامل شیوه‌های حضوری، نیمه حضوری، پاره‌وقت و بازپذیری دانست و خاطرنشان ساخت: تحصیل در شیوه حضوری برای داوطلبان دیپلم و بالاتر، پنج سال و برای داوطلبان سیکل هفت سال به صورت تمام‌وقت است که بر اساس آن طلبه در برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و تربیتی مدرسه علمیه حضور دارد.



وی یادآور شد: داوطلبان، پس از شرکت در آزمون ورودی کتبی برای مصاحبه نیز دعوت خواهند شد.



وی گفت: در دوره عمومی برای داوطلبان دیپلم و بالاتر 190 واحد درسی و برای داوطلبان سیکل 266 واحد درسی درنظر گرفته شده است.



حجت‌الاسلام حسینی، شیوه نیمه‌حضوری را شامل 190 واحد درسی ذکر کرد و افزود: این شیوه به صورت ناپیوسته در دو مقطع سطح یک و دو اجرا می‌شود و برای هر مقطع،‌ گزینش جدید انجام می‌شود.



وی تعداد واحدهای هر یک از دوره‌های سطح یک و دو را 95 واحد برشمرد و گفت: 76 واحد از دروس سطح یک باید به صورت حضوری گذرانده شود.



معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران اظهار داشت: پذیرش در سطح سه حوزه‌های علمیه خواهران نیز صرفا از میان فارغ‌التحصیلان سطح دو این حوزه‌ها انجام می‌گیرد.