مجمع عمومی کانون کارگردانان خانه سینما تشکیل نشد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی فوق‌العاده کانون کارگردانان خانه سینما قرار بود بعد از ظهر امروز یکشنبه سوم بهمن ماه در محل خانه سینما تشکیل شود، اما با وجود حضور برخی اعضای کانون که وکالت تعدادی دیگر از اعضا را هم بر عهده داشتند، تعداد حاضران به حد نصاب نرسید و مجمع تشکیل نشد.

چند ماه قبل مهدی کرم‌پور، سعید سهیلی و کامبوزیا پرتوی از اعضای اصلی شورای مرکزی کانون کارگردانان استعفا دادند و از شورا خارج شدند. قرار بود در مجمع عمومی فوق‌العاده امروز گزارش شورای مرکزی و بازرسان ارائه و اساسنامه جدید کانون کارگردانان نیز بررسی و تصویب شود.

برگزاری انتخابات برای انتخاب اعضای جدید و ترمیم شورای مرکزی کانون کارگردانان از دیگر برنامه‌های مجمع عمومی فوق‌العاده امروز بود که در نهایت تشکیل نشد.