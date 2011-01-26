23 پروژه شهرداری بیرجند افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، جواد وحدتی ‌فرد ظهر چهارشنبه در بازدید از پروژه‌های شهری بیرجند به بیان مهم‌ ترین پروژه‌های شهرداری بیرجند در ایام دهه فجر سال جاری پرداخت و اظهار داشت: تکمیل سوله بحران شهرستان بیرجند از جمله مهم ‌ترین پروژه‌ها ی شهرداری بیرجند در دهه فجر است.

وی ادامه داد: همچنین پارک قدس شرقی نیز در این ایام به بهره ‌برداری می ‌رسد که اقدامی در راستای افزایش فضای سبز و فضای تفریحی شهرستان بیرجند است.

شهردار بیرجند از بهره‌ برداری ایستگاه‌های جدید اتوبوس در سطح شهرستان بیرجند خبر داد و افزود: این کار در راستای زیباسازی مبلمان شهری صورت گرفته و این مسئله جزو ضروریات توسعه شهری در بیرجند بوده است.

وحدتی ‌فر تصریح کرد: در برخی ایستگاه‌ها نیمکت وجود نداشته و در برخی مسیرهای پرتردد مانند سه ‌راه اسدی یا میدان آزادی نیز به میزان کافی نبوده و بازسازی این ایستگاه‌های اتوبوس مورد نیاز مردم بوده است.

وی ادامه داد: سه جایگاه مکانیزه برای مناطق پرتردد در اولویت برنامه ‌های شهرداری بوده است، همچنین سایر ایستگاه‌های اتوبوس نیز نیاز به زیباسازی داشته که انجام شده و در دهه فجر می ‌توانیم شاهد افتتاح آن باشیم.

شهردار بیرجند به پروژه‌ بازسازی میادین شهر اشاره کرد و گفت: یکی از این میدان‌های اصلی میدان امام خمینی (ره) است که کار مشاوره آن زمان زیادی طول کشید و سبب شد که ما آغاز تخریب آن را 13 بهمن تعیین کنیم تا مراسم روز ورود امام خمینی (ره) به ایران اسلامی در این میدان به رسم سال‌های گذشته برگزار شود.

وحدتی‌ فر همچنین از راه‌اندازی یک جایگاه سی ‌ان‌ جی در سطح شهرستان بیرجند خبر داد و افزود: در حال حاضر دو دستگاه در سطح شهراز سوی شهرداری فعال است.