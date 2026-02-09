تمهیدات و محدودیت ترافیکی مراسم راهپیمایی ۲۲بهمن در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید حجت فتاحی ضمن تبریک ایام الله دهه مبارک فجر اظهار کرد: پلیس راهنمایی و رانندگی استان در جهت برگزاری هرچه بهتر و باشکوه‌تر مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه تمهیدات و محدودیت ترافیکی در محل اجرای مراسم را در دو فاز اعمال خواهد کرد.

وی افزود: در فاز اول از ساعت۲۴ سه شنبه (مورخه ۱۴۰۴/۱۱/۲۱) توقف هر نوع وسیله نقلیه در حد فاصل ایستگاه سرعین تا تقاطع بازار ممنوع بوده و در صورت توقف از طریق جرثقیل به خارج از محل راهپیمایی انتقال داده خواهد شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اردبیل گفت: در فاز دوم از ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه تمامی معابر منتهی به هسته مرکزی شهر از جمله (میدان ارتش، چهارراه حافظ، میدان قدس به سمت ایستگاه سرعین)، (میدان ۱۵خرداد، سه راهی دانش به میدان شریعتی)، (چهارراه ورزش و خیابان شیخ صفی به چهارراه امام) و (پل پیر عبدالملک، تقاطع امام حسین، چهارراه عالی قاپو به سمت چهارراه بازار) اعمال خواهد شد؛ در سایر شهرهای استان نیز تمامی معابر منتهی به محل اجرای مراسم محدودیت ترافیکی اعمال خواهد شد.

سرهنگ فتاحی بیان کرد: در صورتی که خودروی همشهریان به خارج از مسیر هدایت شده باشد، می توانند با تماس با شماره تلفن‌های ۱۱۰ و ۱۲۰ از محل توقف و انتقال خودروی خود مطلع شوند.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود همشهریان عزیز همچون سالیان گذشته خادمان و خدمتگذاران خود در پلیس راهنمایی و رانندگی را در جهت خدمت رسانی هرچه بهتر یاری کنند.