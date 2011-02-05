به گزارش خبرنگار مهر در قم‌، حجت الاسلام غلامرضا ناظمی عصر جمعه در مراسم روضه خوانی و دعای سمات پدران شهدا که در مسجد چهار‌مردان قم برگزار شد‌، بیان داشت: در زمان جنگ شهدا بار اصلی این حرکت‌، قیام و انقلاب بر دوش شهدا‌، جانبازان و ایثارگران بود و در پای نهال این انقلاب خون‌های ارزشمندی ریخته شده است که سرانجام این عزیزان این انقلاب را برای ما به ارث گذاشتند.



وی اظهار داشت: امیدوارم امروزه امانت داران خوبی در حفظ ارزش خون شهدا و انقلاب باشیم و این امانت را صحیح و سالم به دست صاحب اصلی آن، امام زمان(عج) برسانیم و وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهیم.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم با تأکید بر حفظ ارزش‌های شهدا‌، نظام و انقلاب‌، اضافه کرد: نباید اجازه دهیم خون این عزیزان پایمال شود و همواره باید حافظ و امانت داران خوبی باشیم.



وی با بیان اینکه این جانفشانی و ایثار شهیدان و جانبازان در زمان جنگ بود که سبب ایجاد انقلاب اسلامی شد و باید همواره حافظ این میراث باشیم‌، بیان داشت: شهیدان ولی نعمت ما هستند و امیدوارم در مسیر و خط شهدا داشتند گام و قدم برداریم.



شایان ذکر است مراسم روضه خوانی و دعای سمات پدران شهدا که با حضور حجت الاسلام آشتیانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و همچنین جمعی از مردم قم در مسجد چهار‌مردان قم برگزار شد و این مراسم همراه با مداحی‌، زیارت عاشورا و شعر خوانی همراه بود که در پایان نیز دعای سمات خوانده شد.

