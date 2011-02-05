به گزارش خبرگزاری مهر، این نویسنده و پژوهشگر با اشاره به نقش جشنواره "خاطره‌نویسی دفاع مقدس" در کمک به ادبیات و تاریخ عنوان کرد: چون در مسائل تاریخ‌ شفاهی و خاطرات شک و تردیدهای بسیاری پیش می‌آید، خوب است که چنین جشنواره‌ای به عنوان متولی این حوزه، زمینه‌ای را برای بررسی سهم مشترک ادبیات و حقایق تاریخی فراهم کند.

وی تاریخ شفاهی و خاطره را دو ژانر نزدیک به هم برشمرد و یادآور شد: خاطره واگویه‌ فراز و نشیبهای زندگی فرد است؛ یعنی وقایعی را شامل می‌شود که در یک برهه زمانی بر فرد گذشته است، اما تفاوت آن با تاریخ شفاهی این است که در تاریخ شفاهی ما همواره سؤالی را طرح می‌کنیم و به دنبال پاسخ آن هستیم.

امجدی وجه استنادپذیری تاریخ شفاهی را بالا دانست و اشاره کرد: در این قالب، مصاحبه‌کننده صاحب خاطره را به چالش می‌کشد و از زوایای مختلف به زندگی و تجربیات شخصی‌اش وارد می‌شود؛ این شکل کار با خاطرات "دیگر نوشت" شباهت فراوان دارد.

وی تاریخ شفاهی را ژانری نوپا دانست و تصریح کرد: سابقه تاریخ شفاهی در ایران به پیروزی انقلاب اسلامی باز می‌گردد که طی آن بسیاری از مسئولان رژیم پهلوی به خارج رفتند و خاطرات خود را بیان کردند، در حالی که خاطره‌نویسی در ایران سابقه‌ای طولانی دارد.

امجدی در پایان با اشاره به شکل رایج آثار خاطره‌نویسی تاکید کرد: بیشتر آثار خاطره‌نویسی ما فاقد اعلام و بخش منابع و استنادات است که به وجه علمی آثار لطمه می‌زند و انتظار می‌رود که این جشنواره آثار بدون استناد را به گردونه داوریهایش راه ندهد.

کنگره سراسری "خاطره‌نویسی دفاع مقدس" قرار است شهریورماه سال 1390 همزمان با هفته دفاع مقدس و پس از برپایی جشنواره‌های استانی برگزار شود.

