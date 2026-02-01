سعید جلیلی کارگردان فیلم سینمایی «تقاطع نهایی» که در بخش سودای سیمرغ چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: این فیلم روایتگر داستانی زنانه است که در آن چهار زن، با وجود اختلافات شخصی، در موقعیتی بحرانی قرار می‌گیرند و ناگزیر می‌شوند برای عبور از فاجعه پیش‌آمده با یکدیگر همکاری کنند. آنها باید تصمیمات بسیار حیاتی و مهمی بگیرند.

وی تاکید کرد: در لایه‌های زیرین روایت، فیلم به این موضوع می‌پردازد که در شرایط کنونی، پول تا چه اندازه ارزش و اعتبار یافته و چگونه معیارهایی چون ازدواج و حتی ارزش انسان، تحت تأثیر آن قرار گرفته و گاه به کالایی قابل خریدوفروش تبدیل شده است. در واقع، فیلم نشان می‌دهد که پول چگونه می‌تواند فراتر از اخلاقیات و هنجارهای اجتماعی قد علم کند.

این کارگردان دباره زمان تولید فیلمش گفت: کار را پیش از جنگ آغاز کردیم، اما با توجه به شرایط پیش‌آمده و افزایش قیمت دلار، پروژه متوقف شد. پس از جنگ، فیلمبرداری را ادامه دادیم و به پایان رساندیم.

وی درباره معیار انتخاب بازیگران فیلمش توضیح داد: در انتخاب بازیگران، معیار اصلی من توانمندی و همراهی بود، نه صرفا شهرت. به دنبال بازیگرانی بودم که توانایی داشته و بتوانند با تیم همراهی کنند. خوشبختانه بازیگرانی که انتخاب شدند همکاری بسیار خوبی با تیم داشتند. پیش‌تولید طولانی‌ای داشتیم و تمرینات زیادی انجام شد تا بازیگران به درک درستی از شخصیت‌ها برسند. شکرخدا، نتیجه نهایی هارمونی و هماهنگی بسیار خوبی بین بازیگران و شخصیت‌های فیلم ایجاد کرده است.

این کارگردان با اشاره به اینکه ساخت اولین فیلم همواره چالش‌برانگیز است، بیان کرد: من تا همین چند ماه پیش گمان نمی‌کردم فیلم به پایان برسد و حتی با دشواری بسیار فیلم را به پایان رساندیم. استرس تمام شدن پروژه، همواره همراه من بود. دشواری کار در این است که باید اعتماد یک تیم بزرگ را جلب کنید و سرمایه قابل توجهی نیز هزینه می‌شود.

وی با اشاره به ساخت فیلم کوتاه «نفر سوم» بیان کرد: پیش از این برای پروژه‌های دیگری برنامه‌ریزی کرده بودم که محقق نشد درنتیجه تصمیم گرفتم متناسب با شرایط و امکانات اجرایی که دارم فیلمنامه‌ام را پیش ببرم. به همین دلیل ابتدا یک فیلم کوتاه به نام «نفر سوم» ساختم که ورژن کوتاه «تقاطع نهایی» است. این فیلم تک لوکیشن و با تعداد بازیگران کمتر است. در فیلم بلند پیرنگ‌ها، شخصیت‌ها و ... را گسترش دادم و تبدیل به همین فیلم بلند شد.

جلیلی تاکید کرد: این فیلم کاملا با بودجه شخصی و به عبارتی با پول توجیبی خودمان ساخته شده است.

این کارگردان در پایان در پاسخ به پرسشی درباره حذف بخش «نگاه نو» از جشنواره فجر عنوان کرد: به عقیده من اینکه امسال جشنواره فیلم فجر بخش جداگانه‌ای برای فیلم‌اولی‌ها درنظر نگرفته بهتر است. فیلمساز اولی که زحمت کشیده و اثر قابل‌توجهی خلق کرده، نگاه و انرژی تازه‌ای به سینما تزریق می‌کند و باید دیده شود. او می‌تواند در کنار فیلمسازان باتجربه‌تر که بیست یا پنجاه فیلم ساخته‌اند، رقابت کند و حتی ممکن است اثر بهتری ارائه کند. به طور مثال فیلم‌های اول بسیاری در سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم که هم بسیار قدرتمند بودند و هم موفقیت‌های بزرگی کسب کردند؛ مانند آثار آقایان سعید روستایی، محمد کارت و محمدحسین مهدویان که با فیلم‌های «ایستاده در غبار»، شنای پروانه» و «ابد و یک روز» حضوری درخشان داشتند. سال گذشته نیز حسام فرهمند با «رها» در جشنواره حضور داشت و مورد توجه قرار گرفت.

«تقاطع نهایی شب» به تهیه‌کنندگی مهدی مددکار و کارگردانی و نویسندگی سعید جلیلی ساخته شده است. رویا جاویدنیا، گیتی قاسمی، سیاوش چراغی‌پور، جواد قامتی و صادق حسنی بازیگران این فیلم هستند.