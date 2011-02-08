به گزارش خبرنگار مهر، علی عسکری امروز در نشستی خبری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص لیست ممنوع الخروجی های مالیاتی گفت: لیست افراد ممنوع الخروج مالیاتی سیال است، ضمن اینکه از حدود 4 هزار و 500 نفر ممنوع الخروجی مالیاتی نزدیک به دو هزار نفر رفع ممنوع الخروج شدند.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه این افراد یا تسویه مالیاتی کردند و یا مشکل مالیاتی خود را با سازمان امور مالیاتی کشور حل کردند، افزود: بر اساس قانون، ممنوع الخروج کردن بدهکاران مالیاتی از ابزارهای مالیاتی است.

مطالبات معوق

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد مطالبات معوق مالیاتی گفت: رقم مطالبات معوق مالیاتی هم سیال است و پرونده ها در این خصوص وارد و خارج می شود اما از ابتدای سال تاکنون 650 میلیارد تومان از مطالبات معوق مالیاتی تسهیل شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 41 درصدی همراه بوده است.

عسکری از ارسال پرونده های معوقات مالیاتی به ادارات مختلف برای وصول خبرداد و رقم مطالبات معوق مالیاتی را در حال حاضر نزدیک به 7 هزار میلیارد تومان اعلام و بیان کرد: از این رقم 5 هزار میلیارد تومان مربوط به شرکتهای دولتی یا شرکتهای وابسته به دولت است.

وی افزود: از رقم 7 هزار میلیارد تومان، یک قلم مطالبات 1300 میلیارد تومانی مربوط به شرکت ملی گاز بود که این موضوع تجدید نظر شد و این مشکل هم اکنون حل شده است.

عسکری ادامه داد: از رقم 6 هزر و 500 میلیارد تومان معوقات مالیاتی سال گذشته 700 میلیارد تومان وصول شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امکان وصول برخی از معوقات بانکی برای سازمان مالیاتی قابل حصول نیست، تصریح کرد: در حال حاضر در حال رصد کردن هستیم که مشخص شود چه میزان از آن قابل حصول بوده و چه میزان نیست.

وی با اشاره به سوء استفاده هایی که از کارتهای بازرگانی صورت می گیرد، افزود: برخی از معوقات بانکی به دلیل همین موضوع است، این در حالی است که فرد دارند کارت بازرگانی امکان پرداخت مالیات کالای وارد شده را ندارد حتی در این بخش حتی تا میزان 50 میلیارد تومان هم با بدهی مالیاتی یک کارت بازرگانی مواجه هستیم.

عسکری از طرح دعوی سازمان مالیاتی و مطالبه برگه مطالبات مالیاتی از فرد دارنده کارت بازرگانی خبرداد و افزود: در این خصوص در حال جمع آوری اطلاعاتی هستیم که متناسب با نوع و وضعیت پرونده های طرح دعوی می کنیم.

وی افزود: شخص ثالثی که از کارت بازرگانی فرد دارنده آن استفاده کرده، مسئول پرداخت مالیات است. با توجه به اینکه در برخی از موارد شخص ثالث استفاده کننده کارت بازرگانی قابل شناسایی نیست، فرد دارنده کارت باید برای شناسایی فرد به سازمان امور مالیاتی درطرح دعوی کمک کند. مطالبات معوق مالیاتی همانند معوقات بانکی است.

80 درصد درآمد مالیاتی محقق شد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در مورد عملکرد 10 ماهه ابتدای سال جاری سازمان مالیاتی کشور گفت: 80 درصد از درآمدهای مالیاتی کشور در این مدت محقق شده است و پیش بینی می شود تا پایان سال بقیه رقم پیش بینی شده در بودجه برای این سازمان محقق شود، زیرا بخش زیادی از پرونده های مالیاتی در دو ماهه پایانی سال محقق می شود.

وی از تحقق 85 درصد درآمدهای مستقیم مالیاتی و 63 درصد از درآمدهای غیر مستقیم مالیاتی که نسبت به سال گذشته 32 درصد رشد داشته است در 10 ماهه امسال خبرداد و عنوان کرد: بخش عمده ای از مالیاتهای فرآورده های نفتی محقق نشد که دلیل آن تاخیر در اجرای 9 ماهه قانون هدفمندی یارانه ها بود.

عسکری مجموع وصولی های درآمدهای مستقیم مالیاتی در 10 ماهه ابتدای امسال را 13 هزار و 660 میلیارد تومان و مالیاتهای غیر مستقیم را 2 هزار و 943 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: مجمع درآمدهای مالیاتی وصول شده در این مدت 16 هزار و 602 میلیارد تومان بوده ، همچنین هدف گذاری پایان سال 24 هزار و 900 میلیارد تومان است.