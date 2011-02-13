افتتاح رسمی زبان روسی خبرگزاری مهر در 10 اسفند ماه/ مهر 7 زبانه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقدسی با بیان این خبر افزود: در راستای فعالیت های برون مرزی و تقویت ارتباطات بین المللی و حضور موثر در حلقه بزرگ عرصه اطلاع رسانی حرفه ای، خبرگزاری مهر در نظر دارد بخش آزمایشی زبان روسی خود را از فردا افتتاح کند.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر پس از راه اندازی آزمایشی زبان روسی جهت حضور جدی در عرصه اطلاع رسانی در نظر است تا مراسمی در روز 10 اسفند با حضور مسئولان داخلی و خارجی وهمچنین نمایندگان برخی کشورهای روسی زبان درخبرگزاری مهر برگزار شود.

مدیر عامل خبرگزاری مهر و روزنامه بین المللی تهران تایمز افزود: با اضافه شدن بخش زبان روسی به خبرگزاری مهر، این رسانه با 7 زبان زنده دنیا اخبار خود را در اختیار مخاطبان در سراسر جهان قرار خواهد داد.

خبرگزاری مهر هجدهم اسفند سال 81 فعالیت آزمایشی خود را آغاز کرد و 29 اردیبهشت مصادف با "17 ربیع الاول " سالروز میلاد رسول گرامی اسلام (ص) به صورت آزمایشی بر روی شبکه اینترنت قرار گرفت و سپس فعالیت رسمی خود را به عنوان نخستین خبرگزاری دو زبانه فارسی و انگلیسی و به صورت اینترنتی و آنلاین آغاز کرد.



این خبرگزاری درحال حاضر در برخی نقاط دنیا از جمله در اروپا، شرق آسیا، خاورمیانه و در برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس وهمچنین استانهای سراسر کشور نماینده دارد.