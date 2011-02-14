جلوگیری از کشت محصولات پرمصرف در گلستان/ کم آبی جدی است

حسین محمدی افزود : به منظور کاهش اثرات خشکسالی و جلوگیری از واردشدن صدمه و خسارت به مزارع محصولات زراعی بهاره و تابستانه سالجاری انجام اقدامات ذیل ضروری است.



وی اظهار داشت: از کشت محصولات با نیاز آبی بالا، علی الخصوص برنج در اراضی غیرنسق و با استفاده از منابع آبهای زیرزمینی اکیدا خودداری شود.

وی خاطرنشان کرد: ترجیحا از منابع آبهای زیرزمینی مانند چاه ها و قنوات جهت کشت محصولات با نیاز آبی پایین مانند سورگوم، لوبیا، ذرت، پنبه ، سویا، آفتابگردان و ... استفاده شود.

محمدی گفت: از آتش زدن بقایای گیاهی در مزارع خودداری و برای تهیه بستر بذر از دیسک های سنگین، گاوآهن قلمی و خاک ورزهای مرکب استفاده کنند.



مدیرزراعت جهادکشاورزی گلستان از کشاورزان خواست نسبت به بیمه نمودن محصولات کشاورزی اقدام شود.

وی افزود: سطح زیرکشت محصولات زراعی بهاره و تابستانه خود را متناسب با منابع آب و مشورت کارشناسان و ناظران مزارع کشت کنند.

محمدی خاطرنشان کرد: به منظور جلوگیری از هدرفت آب در حین انتقال از لوله های آبرسانی و دریچه دار و همچنین دارندگان سیستم های آبیاری تحت فشار از این سیستم ها استفاده کنند.

وی تاکید کرد: به منظور جلوگیری از هدررفت آب از آبیاری مزارع در زمان اوج گرمای روز خودداری شود.

وی خاطرنشان کرد : باید کشاورزان عزیز توجه داشته باشند از آتش زدن بقایای گیاهی محصولات کشاورزی خودداری کنند و سطح زیرکشت محصولات زراعی بهاره و تابستانه خود را متناسب با منابع آبی مطمئنه برنامه ریزی کنند.

گلستان 650 هزار هکتار اراضی زراعی و کشاورزی دارد.