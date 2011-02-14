  1. استانها
  2. گلستان
۲۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۰۴

توصیه های محمدی:

جلوگیری از کشت محصولات پرمصرف در گلستان/ کم آبی جدی است

جلوگیری از کشت محصولات پرمصرف در گلستان/ کم آبی جدی است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: باتوجه به شرایط خشکی، کاهش میزان بارندگی و به تبع آن کاهش شدید آب دهی چشمه ها، رودخانه ها و میزان ذخیره آب در سدهای مخزنی، افت شدید سطح سفره های آب زیرزمینی استان در طی سال جاری زراعی از کشت محصولات با نیاز آبی بالا خودداری شود.

حسین محمدی افزود : به منظور کاهش اثرات خشکسالی و جلوگیری از واردشدن صدمه و خسارت به مزارع محصولات زراعی بهاره و تابستانه سالجاری انجام اقدامات ذیل ضروری است.
 
وی اظهار داشت: از کشت محصولات با نیاز آبی بالا، علی الخصوص برنج در اراضی غیرنسق و با استفاده از منابع آبهای زیرزمینی اکیدا خودداری شود.

وی خاطرنشان کرد: ترجیحا از منابع آبهای زیرزمینی مانند چاه ها و قنوات جهت کشت محصولات با نیاز آبی پایین مانند سورگوم، لوبیا، ذرت، پنبه ، سویا، آفتابگردان و ... استفاده شود.

محمدی گفت: از آتش زدن بقایای گیاهی در مزارع خودداری و برای تهیه بستر بذر از دیسک های سنگین، گاوآهن قلمی و خاک ورزهای مرکب استفاده کنند.
 
مدیرزراعت جهادکشاورزی گلستان از کشاورزان خواست نسبت به بیمه نمودن محصولات کشاورزی اقدام شود.

وی افزود: سطح زیرکشت محصولات زراعی بهاره و تابستانه خود را متناسب با منابع آب و مشورت کارشناسان و ناظران مزارع کشت کنند.

محمدی خاطرنشان کرد: به منظور جلوگیری از هدرفت آب در حین انتقال از لوله های آبرسانی و دریچه دار و همچنین دارندگان سیستم های آبیاری تحت فشار از این سیستم ها استفاده کنند.

وی تاکید کرد: به منظور جلوگیری از هدررفت آب از آبیاری مزارع در زمان اوج گرمای روز خودداری شود.

وی خاطرنشان کرد : باید کشاورزان عزیز توجه داشته باشند از آتش زدن بقایای گیاهی محصولات کشاورزی خودداری کنند و سطح زیرکشت محصولات زراعی بهاره و تابستانه خود را متناسب با منابع آبی مطمئنه برنامه ریزی کنند.

گلستان 650 هزار هکتار اراضی زراعی و کشاورزی دارد.
کد مطلب 1253643

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها