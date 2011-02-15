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۲۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۵۲

مشایخی در گفتگو با مهر:

بسیج اصناف به اجرای صحیح قانون هدفمندی در بازار کمک می کند

بسیج اصناف به اجرای صحیح قانون هدفمندی در بازار کمک می کند

رئیس سازمان بسیج اصناف کشور با بیان اینکه سازمان بسیج اصناف به اجرای صحیح قانون هدفمند کردن یارانه ها درکشور بویژه در بین صنوف و بازار هم کمک می کند، گفت: ما فقط هم اکنون در بحث سوخت مشکل داریم.

سردار مجید مشایخی رئیس سازمان بسیج اصناف کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اقدامات این سازمان جهت تسهیل امر هدفمند کردن یارانه ها، اظهار اشت: بسیج اصناف با هماهنگی که با شورای اصناف و مجامع امور صنفی در سطح کشور دارد تلاش می کند ضمن اینکه کاسب های امین و زحمت کشان جامعه اصناف کشوررا شناسایی کند به اجرای صحیح قانون هدفمند کردن یارانه ها درکشور بویژه در بین صنوف و بازار هم کمک کند تا بتواند ارزشهای اسلامی و انقلابی جامعه اصناف را تقویت کند وآنها را گسترش دهد بطوریکه کمترین آسیب به قشر محروم و مستضعف جامعه وارد شود.

وی افزود: ما فقط هم اکنون در بحث سوخت مشکل داریم که خوشبختانه مسئولان با ستادهایی که در وزارت بازرگانی وشورای اصناف تشکیل داده اند در حال برنامه ریزی برای برطرف کردن مشکلات درحوزه سوخت چه در بخش تولید وچه در بخش حمل ونقل آن هستند.

کد مطلب 1254483

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