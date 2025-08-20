رصد دقیق و کمک به تنظیم بازار اولویت بسیج اصناف است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی بشیریزاده تختی ضمن اشاره به فعالیتهای مستمر سازمان بسیج اصناف در قالب قرارگاه دائمی اقتصادی سپهبد شهید سلامی، اظهار داشت: رصد دقیق بازار و تأمین کالاهای اساسی نظیر برنج پاکستانی، گوشت، مرغ و سایر اقلام ضروری از طریق سازوکارهای دولتی، از اولویتهای بسیج است و حضور بسیج در جلسات تصمیمگیری بازار میتواند به همافزایی و تسریع در حل مشکلات کمک کند.
وی همچنین خواستار برنامهریزی منسجم برای در اختیار قرار دادن تقویم جلسات مرتبط با بازار به سازمان بسیج شد تا امکان مشارکت هدفمند فراهم گردد.
مسئول سازمان بسیج اصناف هرمزگان از آمادگی کامل کارگروههای تخصصی این سازمان برای همکاری با سازمان جهاد کشاورزی خبر داد و افزود: در قالب قرارگاه مشترک اقتصادی سپاه و دولت میتوان با تدوین شناسنامه صنعتی استان، ظرفیتهای مغفول مانده را شناسایی و مشکلات فعالان اقتصادی را بهصورت ساختاری و علمی رفع کرد.
وی همچنین به فعالیت بسیج تخصصی حملونقل استان اشاره کرد و گفت: ورود تخصصی به حوزههای کلیدی اقتصادی، از جمله حملونقل، میتواند در کاهش مشکلات فعالان این بخش و ارتقا معیشت مردم نقشآفرین باشد.
