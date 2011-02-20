600 دانشجو رشته های قضایی در گلستان مشغول تحصیل هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد فاضلیان صبح یکشنبه در بازدید از این مرکز افزود: این دانشجویان در رشته های حقوق قضایی، خدمات قضایی، اصلاح و تربیت، ارشاد و معاضدت قضایی، نگارش حقوقی، ضابطان قضایی و دستیار قضایی در مرکز آموزشی علمی کاربردی قوه قضاییه استان گلستان مشغول تحصیل هستند.

وی اظهار داشت: با فعالیت مرکز آموزش علمی کاربردی قوه قضاییه استان گلستان، گام بلندی برای ارتقای سطح آگاهی حقوق عمومی مردم برداشته شد.

رئیس کل دادگستری استان گلستان با بیان این که یکی از اهداف دستگاه قضایی افزایش دانش حقوقی مردم است گفت: در این مرکز علاوه بر کارکنان دستگاه قضایی، سایر اقشار به ویژه نسل جوان نیز تحصیل می کنند که این امر زمینه افزایش دانش حقوقی مردم را در استان فراهم کرده است.

فاضلیان افزود: ارتقا و توانمند سازی کارکنان دستگاه قضایی از دیگر اهداف راه اندازی این مرکز است که توانسته است در این بخش نیز تاثیرگذار باشد.

وی ابراز امیدواری کرد: با استفاده از ظرفیت دستگاه قضایی و کمک مسئولان، زمین برای احداث ساختمان دانشگاه و ارتقای زیرساخت های آموزشی دستگاه قضایی در استان تامین شود.