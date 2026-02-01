۴۶۱ زمین لرزه در دی ماه ۱۴۰۴ ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، شبکه‌های لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک در دی ۱۴۰۴ تعداد ۴۶۱ زمین لرزه را در کشور و نواحی همجوار ثبت و تعیین محل کردند.

در این ماه ۱۱ زمین لرزه با بزرگی بیش از ۴٫۰ در کشور و نواحی مرزی ثبت شد که بزرگ‌ترین آن زمین لرزه ۲۳ دی با بزرگی ۵.۳ در حوالی بهاباد، استان یزد بوده است.

لرزه‌خیزترین استان‌ها

یزد: ۵۲ زمین لرزه

خراسان جنوبی: ۲۵ زمین لرزه

کرمان: ۳۸ زمین لرزه

در دی ماه ۱۴۰۴ در استان تهران ۹ زمین لرزه ثبت شد که بزرگ‌ترین زمین لرزه با بزرگی ۳.۳ در حوالی ارجمند تعیین محل شده است.

گزارش آماری زمین لرزه های کشور در دی ماه ۱۴۰۴ در لینک دانلود فایل قابل مشاهده است.