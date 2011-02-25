332 میلیون قطعه جوجه گوشتی در مازندران تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نگهدار شامگاه پنجشنبه در جلسه کارگروه امور دامی مازندران در ساری گفت: مازندران با جمعیتی بالغ بر سه میلیون نفر به لحاظ شرایط خاص جغرافیایی و دارا بودن منابع آب، خاک و اقلیم مناسب در جهت پویایی صنعت طیور موقعیت ممتازی داشته و به عنوان یکی از مناطق تأثیرگذار در تأمین امنیت غذائی و رشد اقتصادی مطرح بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 12درصد از کل واحدهای پرورش طیور گوشتی کشور و بیش از 30 درصد واحدهای پرورش مرغ مادر گوشتی و 55 درصد مزارع مرغ اجداد کشور و تنها مجتمع لاین و بیش از 17 کشتارگاه و 36 کارخانه جوجه کشی را در خود جای داده و از این منظر به عنوان قطب طیور کشور مقام اول تولید را از نظر کمی و کیفی دارا است.

نگهدار افزود: صنعت طیور در مازندران، همواره به عنوان یکی از منابع تأثیرگذار در تأمین امنیت غذایی و رشد اقتصادی مطرح بوده و علیرغم تحولات و فراز و نشیب های موجود بر سر راه این صنعت، فعالان این بخش در استان توانسته اند به وظایف خود به درستی عمل کرده و با تولید پایدار نیاز جامعه به پروتئین را تأمین کنند.

وی با اشاره به افزایش روزافزون جمعیت کشور و اینکه متناسب با این افزایش جمعیت باید در راستای افزایش تولید گام برداشت به سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های اصولی و راهکارهای مناسب برای رسیدن به این اهداف در استان اشاره کرد.

وی افزود: خوشبختانه در سال های اخیر برنامه ریزی های خوبی در جهت حمایت از صنعت طیور کشور انجام شده که طی ده ماهه اول سال 89 بیش از 322 میلیون قطعه جوجه یکروزه با کیفیت مطلوب درجوجه کشی های استان تولید و در سطح کشور توزیع که از این تعداد 245 میلیون قطعه جوجه مربوط به واحدهای مرغ مادر استان با میانگین، 83 درصد است که ارزش ریالی آن 245 میلیارد ریال بوده و این میزان جوجه یکروزه تولیدی معادل 30 درصد جوجه یکروزه تولیدی کشور است.

معاون جهاد کشاورزی مازندران افزود: در 10 ماهه امسال مقدار 148 هزار تن گوشت مرغ در واحدهای مرغ گوشتی مازندران به ارزش بیش از چهار هزار و 602 میلیارد ریال تولید و به بازارمصرف عرضه که این میزان گوشت علاوه بر تأمین نیاز مصرف شهروندان، مازاد تولید در مدت زمان فوق به مقدار94 هزار تن و به ارزش دو هزار و 916 میلیارد ریال معادل 63 درصد کل تولیدات استان به سایر استان های کشور و استان تهران ارسال شد.

وی اظهار داشت: به علت شرایط اقلیمی مناسب و وجود محققان و کارشناسان مجرب و تولیدکنندگان با انگیزه و علاقمند سالانه امکان تولید بیش از 200 هزار تن گوشت مرغ در استان وجود دارد و با عملکرد تولید فوق در حال حاضر مازندران رتبه اول تولید جوجه یکروزه و گوشت مرغ را از نظر کمی و کیفی در کشور به خود اختصاص داده است.