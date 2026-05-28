حسین نگهدار در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بازه زمانی اول تا ششم خردادماه امسال، بیش از ۳ میلیون و ۴۳۷ هزار قطعه جوجه‌ریزی در واحدهای مرغداری گوشتی استان مازندران انجام شده که معادل ۱۳.۳۱ درصد از کل سهم جوجه‌ریزی کشور است.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی مازندران در تأمین پروتئین سفید مورد نیاز کشور، تصریح کرد: بر اساس آمار رسمی سامانه «سماصط»، استان مازندران موفق شده با این عملکرد، رتبه اول جوجه‌ریزی در سطح کشور را به دست آورد که نشان‌دهنده نقش کلیدی این استان در تأمین گوشت سفید سفره هموطنان است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، توازن تولید و تأمین نیاز بازارهای هدف به‌ویژه استان تهران را از اولویت‌های اصلی این سازمان برشمرد و گفت: پایداری تولید و استمرار جوجه‌ریزی در واحدهای صنعتی استان، ثبات بازار و امنیت غذایی را تضمین خواهد کرد.

نگهدار در پایان خاطرنشان کرد: سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تمام توان در راستای رفع موانع تولید، تأمین نهاده‌ها و ارائه خدمات کارشناسی در کنار تولیدکنندگان قرار دارد تا روند رو به رشد تولید در قطب صنعت طیور کشور تداوم یابد.