به گزارش خبرنگار مهر، حسین نگهدار ظهر سه شنبه در نشست معاونان بهبود تولیدات دامی که به میزبانی مازندران برگزار شد، با تشریح ظرفیت‌های تولیدی استان اظهار کرد: مازندران با جمعیت ثابت حدود ۳.۵ میلیون نفری و جمعیت شناور که در برخی مقاطع به ۲۵ میلیون نفر می‌رسد، با تقاضای بالایی برای محصولات پروتئینی مواجه است و میزان مصرف این محصولات در دوره‌های اوج حضور مسافران به چهار تا پنج برابر افزایش می‌یابد.

نگهدار با اشاره به جایگاه راهبردی مازندران در زنجیره تأمین پروتئین کشور افزود: این استان تقریباً تمامی حلقه‌های زنجیره تولید طیور را در اختیار دارد و از ظرفیت‌های قابل توجهی در بخش تولید گوشت سفید برخوردار است.

وی وجود تنها مرکز لاین مرغ کشور در مازندران و ظرفیت‌های اصلاح نژاد مرغ بومی کاسپین را از مزیت‌های مهم استان برشمرد و گفت: دستیابی به نسل ۳۳ در فرآیند اصلاح نژاد مرغ بومی کاسپین، یکی از دستاوردهای علمی و فنی استان محسوب می‌شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به آمار تولید جوجه یک‌روزه در استان تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴، ۶۸۴ میلیون قطعه جوجه یک‌روزه در مزارع مرغ مادر تخصصی و کارخانه‌های جوجه‌کشی مازندران تولید شد که معادل ۳۸ درصد تولید کل کشور است.

نگهدار همچنین از تولید یک میلیون و ۳۸۲ هزار تن گوشت مرغ در مازندران خبر داد و افزود: این میزان تولید، استان را در جایگاه نخست کشور قرار داده و نقش مهمی در تأمین نیاز بازار داخلی و استان‌های همجوار دارد.

وی با اشاره به زیرساخت‌های صنعت طیور استان خاطرنشان کرد: مازندران دارای ۴۶ کارخانه مدرن جوجه‌کشی است که نزدیک به نیمی از ظرفیت کارخانه‌های جوجه‌کشی کشور را شامل می‌شود. همچنین ۷۴ واحد صنعتی تولید خوراک دام، طیور و آبزیان در استان فعالیت دارند که از نظر تعداد، مازندران را در جایگاه دوم کشور قرار داده است.

این مسئول شرایط اقلیمی استان را نیز بستری مناسب برای توسعه صنعت طیور دانست و بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود برای افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری و تقویت زنجیره تأمین محصولات پروتئینی تأکید کرد.

نگهدار با اشاره به تداوم تولید در بخش طیور با وجود محدودیت‌های اقتصادی و مشکلات تأمین نهاده‌های دامی گفت: حفظ ظرفیت تولید و استمرار فعالیت واحدهای پرورشی از اولویت‌های اصلی استان است و برنامه‌ریزی‌ها در این بخش بر اساس سند توسعه کشاورزی مازندران و اهداف برنامه هفتم توسعه انجام می‌شود.

وی نوسانات بازار و تغییرات قیمت نهاده‌های دامی را از مهم‌ترین چالش‌های تولیدکنندگان عنوان کرد و افزود: مدیریت تأمین نهاده، ایجاد ثبات در بازار و هماهنگی میان سیاست‌گذاران، تأمین‌کنندگان و فعالان زنجیره تولید برای پایداری صنعت طیور ضروری است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در پایان بر حمایت از واحدهای فعال، حفظ زیرساخت‌های تولید و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای برای تقویت جایگاه استان در تأمین امنیت غذایی کشور تأکید کرد.