به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی جشنواره فیلم فجر، فهرست برگزیدگان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها در جشنواره بیست و نهم در مراسمی که یکشنبه شب هشتم اسفندماه در سالن وزارت ارشاد برگزار شد، به این شرح اعلام شد:

* برترین‌های وزارت آموزش و پرورش



1- بازیگر دانش آموز سارینا فرهادی برای بازی در فیلم "جدایی نادر از سیمین"

2. بازیگر دانش آموز ابوذر فرهادی برای بازی در فیلم "صدای پای من"

3. کارگردان فیلم "جدایی نادر از سیمین" اصغر فرهادی

* دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (نمایندگی تهران)



1. نویسنده و کارگردان فیلم "آلزایمر" احمدرضا معتمدی

2. کارگردان فیلم "سیب و سلما" حبیب الله بهمنی

3. فیلمنامه‌نویس فیلم "سیب و سلما" سیدناصر هاشم‌زاده

*بنیاد حفظ آثار ونشر ارزش‌های دفاع مقدس



1. بازیگر فیلم "سیزده59" پرویز پرستویی

2. تهیه کننده فیلم سینمایی "سیزده59" جواد نوروز بیگی

3. حمید بهمنی به دلیل تلاش در حوزه فیلم‌های دفاع مقدس به ویژه فیلم سینمایی "گلوگاه شیطان"

*بنیاد شهید و امور ایثارگران



1.کارگردان فیلم "سی و سه روز" جمال شورجه

2.کارگردان فیلم "پاریس تا پاریس" محمد حسین لطیفی

3. کارگردان فیلم "گلوگاه شیطان" حمید بهمنی

*دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی



کارگردان فیلم "پایان‌نامه" حامد کلاهداری

*وزارت کار و امور اجتماعی



تهیه‌کننده فیلم "اینجا بدون من" سعید سعدی

*جشنواره روستا



کارگردان فیلم "گلوگاه" محمدابراهیم معیری

*مرکز ملی فرش ایران



1. کارگردان فیلم "گلوگاه" محمد ابراهیم معیری

2. کارگردان فیلم "یه حبه قند" سیدرضا میرکریمی

*مؤسسه ناجی هنر



کارگردان فیلم "سی وسه روز" جمال شورجه

* وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



کارگردان فیلم "جدایی نادر از سیمین" اصغر فرهادی

* کانون ایرانی مدرسان سینما



کارگردان فیلم "جدایی نادر از سیمین" اصغر فرهادی

* سازمان بهزیستی



کارگردان فیلم "خانه امن است" ناصر رفایی

*انجمن مدیران تولید سینمای ایران



1. مدیر تولید فیلم "راه آبی ابریشم" ابراهیم زاهدی فر

2. مدیر تولید فیلم "سیزده 59" فرشته مهدی‌زاده

* جمعیت دفاع از ملت فلسطین



کارگردان فیلم "سی و سه روز" جمال شورجه

* انجمن صنفی شرکت‌ها و موسسات سمعی و بصری



1- تقدیر از نویسنده و کارگردان فیلم "ستاره قطبی" عبدالجبار دلدار

2-تقدیر از کارگردان فیلم "سربازان اعدام" پرویز شیخ طادی

*بانک سپه



کارگردان فیلم "سیب و سلما" حبیب‌الله بهمنی

*واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی



کارگردان فیلم "آسمان هشتم" حسن نجفی

*ستاد اقامه نماز



1. کارگردان فیلم "سیب و سلما" حبیب‌الله بهمنی

2. کارگردان فیلم "سی و سه روز" جمال شورجه

3. کارگردان فیلم "سیزده 59" سامان سالور

* سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری



1. نویسنده و کارگردان فیلم "راه آبی ابریشم" محمد بزرگ‌نیا

* شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی



کارگردان فیلم "سی و سه روز" جمال شورجه

* ستاد دیه کشور



کارگردان فیلم "جدایی نادر از سیمین" اصغر فرهادی