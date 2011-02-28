۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۰۸

مدیریت جامع آبخیزداری در گلستان اجرا می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون آبخیزداری منابع طبیعی گلستان گفت: مدیریت جامع آبخیزداری برای نخستین با در کشور در گلستان اجرا می شود.

ابوطالب قزل در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: مدیریت جامع در ایران مبحثی بکر است که برای اولین بار در حوزه چلچای به وسعت 30 هزار هکتار و بصورت پایلوت در گلستان انجام می شود.

وی اظهار داشت: هدف از مدیریت جامع اعمال بهره برداری مناسب از حوزه های آبخیز است.
 
قزل ادامه داد: حوزه های آبخیز سالم که تخریب نشده اند به عنوان یک منبع تولید آب و مواد غذایی به شمار می روند و همچنین می توانند یک محیط گردشگری نیز باشند.
 
این مسئول منابع طبیعی بیان داشت: طرح تبدیل اراضی زراعی شیبدار به باغات را در دستور کار داریم که اگر در این حوزه اعمال شود فرسایش به حداقل می رسد.
 
وی تاکید کرد: این درحالیست که هیچگاه فرسایش خاک به صفر نمی رسد.
 
گلستان 450 هزار هکتار جنگل دارد.
