فعالیت بیش از ۲۳۰ هزار موقوفه در کشور 

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در حاشیه افتتاحیه شیرخوارگاه خیریه «بهشت امام رضا(ع)»، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در کشور بیش از ۲۳۰ هزار موقوفه فعال وجود دارد، گفت: این موقوفات با حدود ۸۷ نوع نیات متفاوت، در موضوعات مختلف اجتماعی، فرهنگی، درمانی و آموزشی نقشآفرینی میکنند. یکی از محورهای مهم این موقوفات، حمایت از ایتام و کودکان فاقد سرپرست است که شامل نگهداری، تربیت و توانبخشی آنان میشود.
رئیس سازمان اوقاف افزود: در حوزه نگهداری کودکان یتیم و بیسرپرست، حدود ۳۰۴ موقوفه فعال هستند که از این تعداد، ۵۹ موقوفه دارای ساختمان و مرکز نگهداری هستند.
وی ادامه داد: یکی از این موقوفات، خانه مرحوم موسویان در لالهزار تهران است که از سال ۱۳۳۲ به عنوان مرکز نگهداری ایتام فعالیت داشته و اکنون پس از احیای مجدد، با همکاری موسسه خیریه بهشت امام رضا(ع) و ظرفیت خیرین، مرکزی مدرن و تخصصی برای نگهداری کودکان شیرخواره معلول راهاندازی شده است.
خاموشی توضیح داد: این مرکز با ۳۸۰۰ متر مربع زیربنا و پنج طبقه احداث شده و اولین مرکز کشور است که بهصورت تخصصی برای نگهداری شیرخوارگان معلول طراحی شده است. هماکنون ۵۵ کودک در این مرکز حضور دارند و تا پایان ماه شمار پذیرش به ۷۵ نفر خواهد رسید.
وی همچنین از ساخت بزرگترین مرکز نگهداری یتیمان خاورمیانه در شهر صدرا استان فارس خبر داد و گفت: این مرکز با ۵۰ هزار متر مربع زیربنا و ۴۰ هزار متر مربع ساختمان در ۶ بلوک، ظرفیت نگهداری بیش از ۶۰۰ کودک را خواهد داشت و امکانات آموزشی، درمانی و تفریحی نیز برای آنان فراهم خواهد شد.
خاموشی افزود: علاوه بر پروژه صدرا، مراکز بزرگ دیگری نیز در تهران، شیراز، تبریز و مازندران در حال ساخت یا آمادهسازی هستند و برخی از آنها بهصورت اردوگاههای تفریحی برای کودکان سراسر کشور خدمات ارائه خواهند داد.
رئیس سازمان اوقاف با اشاره به فعالیتهای دیگر این نهاد گفت: در سالهای اخیر بیش از ۴ هزار زندانی غیرعمد با کمک موقوفات آزاد شدهاند و در کل کشور ۱۱۲۶ مرکز درمانی، بیمارستان و درمانگاه با حمایت خیرین و موقوفات فعال است. وی تأکید کرد که پروژههای مهم آینده شامل مرکز تحقیقاتی و درمانی ژنتیک و درمانهای شخصیسازیشده خواهد بود.
خاموشی در پایان از برگزاری دومین جشنواره نشان نیکوکاری با حضور ۷۷۰۰ موسسه و مرکز نیکوکاری خبر داد و افزود: این اقدامات بخشی از اجرای نیات واقفان و تداوم سنت خیرخواهانه مردم کشور در خدمت به محرومان و نیازمندان است.
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