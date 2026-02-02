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۱۳ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۲۱

روسیه: فرانسه دنبال ایجاد ناآرامی در آفریقا است

روسیه: فرانسه دنبال ایجاد ناآرامی در آفریقا است

سازمان اطلاعات خارجی روسیه اعلام کرد که فرانسه و اوکراین با تجهیز و آموزش عوامل خود دنبال ایجاد ناآرامی در کشورهای مختلف آفریقایی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، سازمان اطلاعات خارجی روسیه در بیانیه ای اعلام کرد: دولت امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به‌شدت در پی یافتن فرصت‌هایی برای «انتقام سیاسی» در آفریقا است.

در بیانیه سازمان اطلاعات خارجی روسیه آمده است: فرانسه در حال بررسی راه‌های سرنگونی رئیس‌جمهوری جدید ماداگاسکار و بازگرداندن نظامیان وفادار به پاریس به قدرت است.

سازمان اطلاعات خارجی روسیه اعلام کرد: دخالت فرانسه در تلاش برای کودتا در بورکینافاسو در ۳ ژانویه ۲۰۲۶ قطعی است و خوشبختانه این تلاش خنثی شد.

در این بیانیه آمده است: فرانسه به ارائه حمایت مستقیم از تروریست‌ها روی آورده و گروه‌های تروریستی، ‌ اکنون متحدان اصلی پاریس در آفریقا محسوب می‌شوند.

سازمان اطلاعات خارجی روسیه در این بیانیه تصریح کرد: پاریس و کی‌یف در حال آموزش و تجهیز تروریست‌ها برای بی‌ثبات‌سازی منطقه صحرا و ساحل در آفریقا هستند.

سازمان اطلاعات خارجی روسیه هشدار داد: پاریس همچنان به دنبال فرصت‌هایی برای ایجاد آشوب در جمهوری آفریقای مرکزی است.

کد مطلب 6737768

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    نظرات

    • IR ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
      2 0
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      از سال 1917 تاکنون در هر جای دنیا جنایتی رخ می دهد که دست فرانسه جنایتکار در کار است.
    • IR ۰۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      اروپا همیشه از تروریستها سوء استفاده میکنند

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