روسیه: فرانسه دنبال ایجاد ناآرامی در آفریقا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، سازمان اطلاعات خارجی روسیه در بیانیه ای اعلام کرد: دولت امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بهشدت در پی یافتن فرصتهایی برای «انتقام سیاسی» در آفریقا است.
در بیانیه سازمان اطلاعات خارجی روسیه آمده است: فرانسه در حال بررسی راههای سرنگونی رئیسجمهوری جدید ماداگاسکار و بازگرداندن نظامیان وفادار به پاریس به قدرت است.
سازمان اطلاعات خارجی روسیه اعلام کرد: دخالت فرانسه در تلاش برای کودتا در بورکینافاسو در ۳ ژانویه ۲۰۲۶ قطعی است و خوشبختانه این تلاش خنثی شد.
در این بیانیه آمده است: فرانسه به ارائه حمایت مستقیم از تروریستها روی آورده و گروههای تروریستی، اکنون متحدان اصلی پاریس در آفریقا محسوب میشوند.
سازمان اطلاعات خارجی روسیه در این بیانیه تصریح کرد: پاریس و کییف در حال آموزش و تجهیز تروریستها برای بیثباتسازی منطقه صحرا و ساحل در آفریقا هستند.
سازمان اطلاعات خارجی روسیه هشدار داد: پاریس همچنان به دنبال فرصتهایی برای ایجاد آشوب در جمهوری آفریقای مرکزی است.
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