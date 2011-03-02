شش هزار قالیباف همدانی بیمه شدند

سید مسعود بکایی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: با تصویب قانون بیمه تامین اجتماعی قالیبافان و بافندگان فرش دستباف و شاغلان صنایع دستی شناسنامه دار مشکل بیمه این قشر رفع شد.

بکایی افزود: آیین نامه اجرایی این قانون پس از ابلاغ و انجام هماهنگی های لازم و صدور بخشنامه اجرایی توسط صندق تامین اجتماعی، از دی ماه سال جاری عملیاتی شد.

وی ادامه داد: با اجرای این قانون قالیبافان و سایر فعالان حرفه های مرتبط با فرش دستباف در صورت فعالیت در یکی از مشاغل قالی بافی، رفوگری، چله کشی، رنگرزی، پرداخت و نظارت فنی بیمه می شوند.

بکایی ادامه داد: متقاضیان با دارا بودن گواهینامه مهارت از سازمان آموزش فنی و حرفه ای و همراه داشتن کارت شناسایی اتحادیه می توانند با مراجعه به اداره فرش سازمان بازرگانی نسبت به بیمه کردن خود اقدام کنند.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی استان همدان افزود: برای متقاضیانی که در این حرفه فعالیت دارند ولی فاقد کارت مهارت از سازمان فنی و حرفه ای هستند نیز هماهنگی های لازم برای برگزاری آزمون از متقاضیان صورت گرفته است.

بکایی با بیان اینکه فقدان بیمه تامین اجتماعی یکی از دغدغه ها و مشکلات فعالان بخش قالیبافی بود، گفت: از سال 76 با تصویب قانون بیمه بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی شش هزار قالیباف استان همدان زیر پوشش این بیمه قرار گرفتند.

وی اضافه کرد: این افراد نیز می توانند برای بهره گیری از مزایایی بیمه تامین اجتماعی با در دشت داشتن مدارک مورد نیاز به سازمان های بازرگانی در مرکز استان و شهرستان ها مراجعه کنند.

بکایی یادآور شد: در قانون جدید بیمه قالیبافان 50 درصد حق بیمه را دولت پرداخت می کند.