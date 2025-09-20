۶۰ هزار قالیباف همدانی در انتظار حمایت و بیمه

محمدعلی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه فرش همدان به عنوان یکی از برندهای مهم کشور، اظهار کرد: با وجود مراودات جهانی، بخشی از بازارهای بین‌المللی فرش ایران از دست رفته، اما با احیای مرکز ملی فرش و تلاش نمایندگان استان، مسیر توسعه این صنعت دوباره هموار شده است.

وی از رقابت نزدیک ایران با کشورهایی مانند افغانستان، ترکیه و پاکستان سخن گفت و افزود: هیچ‌یک از این کشورها نتوانسته‌اند به کیفیت فرش ایران برسند. در حال حاضر، در سراسر کشور بافندگان فرش فعال هستند و استان همدان با حدود ۶۰ هزار بافنده، نیازمند حمایت ویژه است.

مدیرکل صمت همدان از برگزاری جشنواره‌های متعدد فرش در شهرستان‌های ملایر، نهاوند و تویسرکان خبر داد و گفت: بر اساس تفاهم‌نامه با کمیته امداد، آموزش و پشتیبانی از سوی اداره صمت و بافندگی از سوی قالیبافان انجام می‌شود که هدف آن تولید فرش‌هایی متمایز و متناسب با سلیقه بازارهای داخلی و خارجی است.

محمدی با تأکید بر لزوم افزایش ارزش‌افزوده برای قالیبافان تصریح کرد: با توجه به زحمات زیاد این قشر، باید محصولات آن‌ها ارزش اقتصادی قابل توجهی داشته باشند. در همین راستا، کلاس‌های آموزش رنگرزی و طراحی نقشه‌های نو در حال برگزاری است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بیمه قالیبافان اشاره کرد و گفت: در ملایر حدود ۶ هزار قالیباف داریم که تنها ۱۵۰۰ نفر تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند و سازمان تأمین اجتماعی روند سختگیرانه‌ای دارد، اما تلاش می‌کنیم افراد واجد شرایط جایگزین شوند.