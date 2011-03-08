15 کشته و زخمی در تصادف خرم آباد / نقص فنی ترمز تریلی هوو

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران پلیس راه استان لرستان صبح امروز از وقوع یک فقره تصادف فوتی در محور عوارضی آزاد راه خرم آباد - پل زال مطلع و بلافاصله به محل اعزام شدند.

بنابر این گزارش با حضور ماموران در محل مشخص شد یک دستگاه کشنده هوو که از سمت اهواز به خرم آباد طی طریق می کرده با جداول گیت عوارضی برخورد و به یک دستگاه اتوبوس ولوو که در کنار جاده پارک بوده برخورد کرده است و در این رابطه دو دستگاه اتوبوس و تانکر و دو دستگاه کامیون بنز نیز با آنان برخورد کرده اند.

مطابق اعلام این مرکز بر اثر این حادثه سه نفر از سرنشینان اتوبوس و راننده تریلی هوو در دم فوت کردند.

همچنین بنابر اعلام کارشناس پلیس راه استان لرستان نقص فنی سیستم ترمز تریلر هوو علت تامه این حادثه بوده است.

بنابر این گزارش در بررسیهای به عمل آمده از کشنده هوو این خودرو مدل 2007 و فاقد برچسب فراخوان رفع سیستم ترمز بوده است.

در این گزارش آمده است که قبل از رسیدن به محل عوارضی ابتدای آزاد راه جاده دارای شیب ملایم نسبتا طولانی می باشد که راننده کشنده هوو بدون توجه به این امر با سرعت بالا اقدام به رانندگی کرده و با توجه به نقص سیستم ترمز بعد از رسیدن به عوارضی دیگر قادر به متوقف کردن وسیله نقلیه نشده و موجبات بروز حادثه را فراهم کرده است.