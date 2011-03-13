به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیر حرم مطهر حضرت معصومه(س) صبح یکشنبه در گفتوگو با خبرنگاران به تشریح برنامههای حرم مطهر در ایام ولادت حضرت امام حسن عسکری (ع) و وفات حضرت معصومه(س) پرداخت و گفت: به مناسبت سالروز ولادت امام عسکری(ع) عصر امروز یکشنبه برنامهها از ساعت 16 و 30 دقیقه با سخنرانی حجت الاسلام نظری منفرد و مدیحه سرایی مجید دلشاد در حرم حضرت معصومه(س) اجرا خواهد شد.
حجت الاسلام محمد نظری، ابراز داشت: از روز دوشنبه به مدت پنج روز از ساعت 16 و 30 دقیقه مراسمی با سخنرانی حجت الاسلام علی نظری منفرد و مرثیه خوانی مداحان اهل بیت (ع) در حرم مطهر برگزار میشود.
وی خاطرنشان کرد: مراسم شامگاه دوشنبه نیز بعد از نماز مغرب و عشاء با سخنرانی حجت الاسلام علی عابدی و مرثیه سرایی باقری ادامه مییابد.
مدیر حرم مطهر با اشاره به برنامههای روز سه شنبه اضافه کرد: صبح این روز دستجات عزاداری و سینه زنی استان قم به همراه دوهزار نفر از خادمان حرم رضوی و دستجات سینه زنی خراسان رضوی از میدان میر به سمت خیابان ارم و حرم مطهر حرکت خواهند کرد.
وی گفت: حجت الاسلام صالحی خوانساری در پایان مراسم روز وفات سخنرانی میکند و عباس حیدرزاده به مداحی خواهد پرداخت.
نظری با اشاره به برنامههای شام وفات ابرازداشت: دعای توسل، نوحه سرایی، خطبه خوانی خادمان حرم و سخنرانی حجت الاسلام سعیدی، تولیت آستانه مقدسه برنامههای شام وفات را تشکیل میدهند.
وی برگزاری محفل انس با قرآن را از دیگر برنامهها عنوان و تصریح داشت: این محفل قرآنی چهارشنبه شب 25 اسفندماه بعد از نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی حرم مطهر برگزار میشود.
مدیر حرم حضرت معصومه(س) خاطرنشان کرد: در این مراسم حجت الاسلام رفیعی، استاد حوزه و دانشگاه نیز در سخنانی به تفسیر سوره مبارکه «یاسین» خواهد پرداخت.
قم - خبرگزاری مهر: همزمان با ولادت یازدهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، حضرت امام حسن عسکری(ع) و قرار گرفتن در آستانه وفات حضرت معصومه(س) برنامههای حرم مطهر به مناسبت این ایام تشریح شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیر حرم مطهر حضرت معصومه(س) صبح یکشنبه در گفتوگو با خبرنگاران به تشریح برنامههای حرم مطهر در ایام ولادت حضرت امام حسن عسکری (ع) و وفات حضرت معصومه(س) پرداخت و گفت: به مناسبت سالروز ولادت امام عسکری(ع) عصر امروز یکشنبه برنامهها از ساعت 16 و 30 دقیقه با سخنرانی حجت الاسلام نظری منفرد و مدیحه سرایی مجید دلشاد در حرم حضرت معصومه(س) اجرا خواهد شد.
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