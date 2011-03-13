به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیر حرم مطهر حضرت معصومه‌(س) صبح یکشنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگاران به تشریح برنامه‌های حرم مطهر در ایام ولادت حضرت امام حسن عسکری (ع) و وفات حضرت معصومه‌(س) پرداخت و گفت: به مناسبت سالروز ولادت امام عسکری(ع) عصر امروز یکشنبه برنامه‌ها از ساعت 16 و 30 دقیقه با سخنرانی حجت الاسلام نظری منفرد و مدیحه سرایی مجید دلشاد در حرم حضرت معصومه(س) اجرا خواهد شد.



حجت الاسلام محمد نظری، ابراز داشت: از روز دوشنبه به مدت پنج روز از ساعت 16 و 30 دقیقه مراسمی با سخنرانی حجت الاسلام علی نظری منفرد و مرثیه خوانی مداحان اهل بیت (ع) در حرم مطهر برگزار می‌شود.



وی خاطرنشان کرد: مراسم شامگاه دوشنبه نیز بعد از نماز مغرب و عشاء با سخنرانی حجت الاسلام علی عابدی و مرثیه سرایی باقری ادامه می‌یابد.



مدیر حرم مطهر با اشاره به برنامه‌های روز سه شنبه اضافه کرد: صبح این روز دستجات عزاداری و سینه زنی استان قم به همراه دوهزار نفر از خادمان حرم رضوی و دستجات سینه زنی خراسان رضوی از میدان میر به سمت خیابان ارم و حرم مطهر حرکت خواهند کرد.



وی گفت: حجت الاسلام صالحی خوانساری در پایان مراسم روز وفات سخنرانی می‌کند و عباس حیدرزاده به مداحی خواهد پرداخت.



نظری با اشاره به برنامه‌های شام وفات ابرازداشت: دعای توسل، نوحه سرایی، خطبه خوانی خادمان حرم و سخنرانی حجت الاسلام سعیدی، تولیت آستانه مقدسه برنامه‌های شام وفات را تشکیل می‌دهند.



وی برگزاری محفل انس با قرآن را از دیگر برنامه‌ها عنوان و تصریح داشت: این محفل قرآنی چهارشنبه شب 25 اسفندماه بعد از نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی حرم مطهر برگزار می‌شود.



مدیر حرم حضرت معصومه(س) خاطرنشان کرد: در این مراسم حجت الاسلام رفیعی، استاد حوزه و دانشگاه نیز در سخنانی به تفسیر سوره مبارکه «یاسین» خواهد پرداخت.

