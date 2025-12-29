  1. دين، حوزه، انديشه
برگزاری ویژه‌برنامه‌های میلاد امام جواد(ع) در حرم مطهر سیدالکریم

ویژه‌برنامه‌های بزرگداشت میلاد باسعادت حضرت امام محمدتقی، امام جواد (ع)، در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ویژه‌برنامه‌های بزرگداشت میلاد باسعادت حضرت امام محمدتقی، امام جواد (ع)، در حرم مطهر برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش، مراسم شب ولادت روز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه، پس از نماز مغرب و عشا، در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر با سخنرانی حجت‌الاسلام میرزا محمدی و مدیحه‌سرایی محمدمهدی وطنی برگزار خواهد شد.

همچنین مراسم روز ولادت روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه، پس از نماز ظهر و عصر، در همان مکان با سخنرانی حجت‌الاسلام جواد علیرضایی و با نوای زهیر سازگار برگزار می‌شود.

در ادامه این برنامه‌ها، مراسم شام ولادت نیز شامگاه چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه پس از نماز مغرب و عشا، در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر با سخنرانی حجت‌الاسلام حائری‌پور و مدیحه‌سرایی علی رحیمی برپا خواهد شد.

فاطمه علی آبادی

