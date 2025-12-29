به گزارش خبرنگار مهر، ویژه‌برنامه‌های بزرگداشت میلاد باسعادت حضرت امام محمدتقی، امام جواد (ع)، در حرم مطهر برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش، مراسم شب ولادت روز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه، پس از نماز مغرب و عشا، در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر با سخنرانی حجت‌الاسلام میرزا محمدی و مدیحه‌سرایی محمدمهدی وطنی برگزار خواهد شد.

همچنین مراسم روز ولادت روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه، پس از نماز ظهر و عصر، در همان مکان با سخنرانی حجت‌الاسلام جواد علیرضایی و با نوای زهیر سازگار برگزار می‌شود.

در ادامه این برنامه‌ها، مراسم شام ولادت نیز شامگاه چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه پس از نماز مغرب و عشا، در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر با سخنرانی حجت‌الاسلام حائری‌پور و مدیحه‌سرایی علی رحیمی برپا خواهد شد.