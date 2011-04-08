4 نفر در کوههای کرمان بدلیل سرمازدگی کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، عدم توجه به نکات ایمنی و صعود افراد بدون تجهیزات مناسب به کوههای اطراف کرمان بار دیگر قربانی گرفت.

در این حادثه چهار نفر از اهالی کرمان اقدام به صعود از کوههای منطقه گردشگری کوهپایه در نزدیکی شهر کرمان کردند که پس از دو روز سرگردانی در کوه و بدلیل شدت برودت هوا دچار سرمازدگی شدید شدند.

عدم همراه داشتن تجهیزات ایمنی و کوهنوردی و آشنا نبودن به ارتفاعات کوهپایه دلیل اصلی بروز این حادثه اعلام شده است که در نتیجه آن یک نفر کشته و سه نفر به شدت دچار سرمازدگی شدند.

هم اکنون سه مصدوم حادثه در بیمارستان شهید باهنر کرمان تحت درمان قرار گرفته اند و حال عمومی آنها رو به بهبودی گزارش شده است.

مدیرعامل آتش نشانی کرمان در خصوص حوادث کوهنوردی در کرمان گفت: افرادی که قصد صعود به ارتفاعات اطراف کرمان را دارند به دلیل وجود برف در ارتفاعات باید تجهیزات لازم را به همراه داشته باشند.

علی کردی گفت: افراد غیر حرفه ای باید از وجود راهنما در صعود استفاده کنند و مسئولان محلی را نیز در جریان صعود قرار دهند.

وی از افرادی که قصد صعود به ارتفاعات را دارند بدلیل شدت سرما در ارتفاعات خواست تجهیزات لازم را همراه داشته باشند.

چهار فرد گرفتار در کوهپایه کرمان در بازدید اتفاقی ماموران اردوگاه شهید باهنر از ارتفاعات کوهپایه پیدا شدند.