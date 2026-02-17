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۲۸ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۰۵

پس از جدایی اسکوچیچ؛

سرمربی جدید تراکتور انتخاب شد/ ربیعی مجوز گرفت و راهی قطر شد

سرمربی جدید تراکتور انتخاب شد/ ربیعی مجوز گرفت و راهی قطر شد

باشگاه تراکتور تبریز چند ساعت پس از جدایی دراگان اسکوچیچ جانشین او را مشخص کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه تراکتور تبریز پس از توافق بر سر جدایی دراگان اسکوچیچ با محمد ربیعی وارد مذاکره شد.

مذاکره سرمربی پیشین مس رفسنجان و ذوب آهن اصفهان با مدیران باشگاه تراکتور در کمتر از یک ساعت منجر به انتخاب وی شد تا باشگاه تراکتور تبریز قراردادی را با او تا پایان فصل امضا کند.

ربیعی ظهر امروز با پرواز ۱۴:۵۰ راهی دوحه قطر می شود تا دیدار امروز تراکتور با الغرافه را از نزدیک تماشا کند. او قرار است در اردوی قطر به بازیکنان تیم معرفی شده و کار خود را بلافاصله در آنجا آغاز کند.

باشگاه تراکتور تبریز پس از دریافت استعلام های اولیه از نهادهای زیربط با ربیعی قرارداد امضا کرده است تا او مجوز لازم برای نشستن روی نیمکت این تیم را در ادامه رقابت های لیگ برتر و لیگ نخبگان بر عهده بگیرد.

کد مطلب 6751228

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    نظرات

    • IR ۰۹:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
      13 5
      پاسخ
      بازیکن سالاری و دلالان، پیروزان جابجایی مربیان! بعدش نوبت پرسپولیس است.
    • amir shir IR ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
      7 2
      پاسخ
      چقد عجیبه این جابجایی ها چند روز دیگه نوبت یحیی و پرسپولیسه
    • A_F IR ۱۲:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
      19 6
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      پس اسکیچی چی شد؟؟؟ رفت خونشون؟؟؟😁 😁 😁 😁 😁
    • کریم IR ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
      10 2
      پاسخ
      ایکاش اسکوچیچ را حفظ می‌کردند‌. ایشون میتونست جام جهانی رو نیمکت تیم ملی بشینه.
      • محمد IR ۰۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
        1 1
        اره راست میگی حیف شد
    • وطن دوست IR ۱۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
      14 2
      پاسخ
      اسکویچ واقعا مربی خوبی است امان ازدست دلال بازی که کل کشور گرفته
    • آرین IR ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
      10 1
      پاسخ
      بعنوان یک استقلالی امیدوارم تراکتور وارد حاشیه نشود و در لیگ واسیا موفق باشد
    • پرویز US ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
      5 0
      پاسخ
      ((الکی برای تراکتور حاشیه درست نکنید! شجاع و اسکوچیچ با هم داداشن! میخواید تراکتور قهرمان نشه ؟!!!)) از طرف جمعی از هواداران واقع بین تراکتور !
    • IR ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
      4 4
      پاسخ
      چرا با اعصاب و روان مردم بازی میکنید،چطور مربی که تیم را به قهرمانی رسانده و الان صدر جدول هستش اخراج میکنید،
    • IR ۱۴:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
      1 2
      پاسخ
      چرا بیچاره را اخراج کرد ید کم زحمت کشیده بود وچرا ربیعی قحطی مربی اومده شما فاتحه تراکتور خوندید چرا با اعصاب مردم بازی میکنید یه دفعه تراکتور بدید جناب شجاع وبس
    • Arash IR ۱۵:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
      2 1
      پاسخ
      تراکتور دیگه به روزهای خوب و خوشش بر نمیگرده. کمی تفکر اگر داشتند مدیران تراکتور هرگز مربی که چند سال تیم نداشته و در تیم های قبلی چه رزومه ایی داشته.واقعا تاسف اسکوچیچ تنها مربی که در طول حیات تراکتور تنها قهرمانی برای تراکتور باید مثل الکس فرگوسن قرارداد ۱۰ ساله میبستن نه مثل تیم های عربی
    • افشین قهرمان IR ۱۷:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
      1 1
      پاسخ
      ربیعی مربی خوبی است اما نه برای تراکتور

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