سرمربی جدید تراکتور انتخاب شد/ ربیعی مجوز گرفت و راهی قطر شد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه تراکتور تبریز پس از توافق بر سر جدایی دراگان اسکوچیچ با محمد ربیعی وارد مذاکره شد.

مذاکره سرمربی پیشین مس رفسنجان و ذوب آهن اصفهان با مدیران باشگاه تراکتور در کمتر از یک ساعت منجر به انتخاب وی شد تا باشگاه تراکتور تبریز قراردادی را با او تا پایان فصل امضا کند.

ربیعی ظهر امروز با پرواز ۱۴:۵۰ راهی دوحه قطر می شود تا دیدار امروز تراکتور با الغرافه را از نزدیک تماشا کند. او قرار است در اردوی قطر به بازیکنان تیم معرفی شده و کار خود را بلافاصله در آنجا آغاز کند.

باشگاه تراکتور تبریز پس از دریافت استعلام های اولیه از نهادهای زیربط با ربیعی قرارداد امضا کرده است تا او مجوز لازم برای نشستن روی نیمکت این تیم را در ادامه رقابت های لیگ برتر و لیگ نخبگان بر عهده بگیرد.