رقابت ضعیف بین نانواییهای قم/ نان گران شد کیفیت بالا نرفت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، با توجه به افزایش سهمیه یارانه نان و تغییر نرخ گندم و همچنین در راستای اجرای بخشنامه‌های ابلاغی، نرخ انواع نان و آرد در سراسر استان قم از 9 اردیبهشت ماه افزایش یافته است.



بر اساس این گزارش قیمت هر عدد نان لواش و تافتون با وزن چانه 190 گرم، 100 تومان و هر کیلو 750 تومان، قیمت هر عدد نان بربری با وزن چانه 650 گرم 350 تومان و هر کیلو 650 تومان و همچنین قیمت هر عدد نان سنگک با وزن چانه 640 گرم 350 تومان و هر کیلو 800 تومان اعلام شده است.



پس از آغاز طرح هدفمندکردن یارانه ها و قبل از 9 اردیبهشت، قیمت نان لواش و تافتون 85 تومان و قیمت نان سنگگ و بربری 300 تومان بوده است.



به تازگی برخی از رسانه های استان قم بدون درنظرگرفتن افزایش قیمت گندم و آرد در کشور، در اقدامی شتاب زده اقدام به انتشار مصاحبه ای از نایب رئیس اتحادیه نانوایان این استان کردند که ابوالفضل عالمی‌زاده در این مصاحبه افزایش قیمت نان را شایعه خواند و گفت: قیمت نان در قم افزایش نمی یابد.



یک روز پس از اظهارات تناقض گویانه عالمی زاده، یکی از روزنامه های محلی استان قم مصاحبه کوتاهی از وی منتشر کرد که به گفته این مقام مسئول، قیمت نان افزایش می یابد.



این تناقض گویی، مردم قم را دچار حیران کرد که چطور ممکن است قیمت گندم و آرد در کشور و همچنین سهم یارانه نقدی نان افزایش یافته باشد ولی قمیت نان در قم ثابت بماند.



رقابت ضعیف در بین نانوایی‌ها



مسئولان استان قم قبل از اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها در بخش آرد و نان بارها اعلام کرده بودند که این طرح منجر به ایجاد رقابت در بین نانوایان برای جذب مشتری بیشتر می شود، اما این رقابت در قم بسیار ضعیف است.



به گفته نایب رئیس اتحادیه نانوایان استان قم پس از هدفمند شدن یارانه‌ها کیفیت آرد تغییر نکرده است، در حالی که مردم توقع داشتند در حین افزایش قیمت انواع نان‌ها بر کیفیت آنها نیز افزوده شود.



البته به گفته عالمی زاده، با توجه به اینکه استان قم آرد مورد نیاز خود را از سایر استانها تامین می‌کند، آردی که وارد استان می‌شود از کیفیت مرغوبی برخوردار نیست!



این در حالی است که دوره آموزش مقدماتی پخت بهتر نان برای نانوایان قم برگزار شد و واحدهای نانوایی موظف شدند تا کارگران آنها در اداره کل فنی و حرفه‌ای استان آموزش‌ ببینند.



همچنین در راستای رعایت حقوق شهروندان قمی سازمان بازرگانی با هماهنگی اتحادیه صنف نانوایان مکلف شدند مقدمات و شرایط عرضه نان به صورت کیلویی را حداکثر ظرف مدت یک ماه فراهم کنند.



شرکت غله هم مکلف شد بر کیفیت آرد و نان و رعایت دقیق قیمت‌ها نظارت مستمر داشته باشند و بر اساس ضوابط با هرگونه تخلف برخورد قاطع صورت پذیرد.



همچنین کارخانجات آردسازی مکلفند نسبت به تولید آرد با سبوس‌گیری 12 و 18 درصد اقدام کرده و بدون هیچ‌گونه محدودیتی آرد مورد نیاز نانوایان را به انتخاب خودشان تأمین کنند.



افزایش هزار تومان به یارانه نان



سازمان هدفمندی یارانه ها روز دوشنبه ۵ اردیبهشت ماه اعلام کرده بود که به خاطر افزایش قیمت انواع نان، یارانه نان هم هزار تومان افزایش می یابد.



طرح حذف یارانه های آرد و نان از دی ماه سال گذشته آغاز شد و از آن زمان تاکنون آرد مورد نیاز نانوایان به جای دو نرخی یارانه ای و آزاد، با یک نرخ در اختیار نانوایی ها قرار می گیرد.



دولت نیز با آغاز این طرح، ماهانه چهار هزار تومان به هر نفر یارانه نان پرداخت می کرد و در حال حاضر با افزایش هزار تومانی به این مبلغ، ماهانه 5 هزار تومان پول یارانه نان به مردم پرداخت می کند.